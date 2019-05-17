Öğretmenlerden Ekşi Sözlük için suç duyurusu

'YAPILAN AHLAKSIZLIK'

Milliyet gazetesinde Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtip, "Bu ahlaksızlığı sitede başlık olarak açmak, dumura uğramış bir zihnin, kendini ahlaktan soyutlamış bir benliğin hezeyanından öte bir şey değildir. Bu ahlaksızlığa geçit veren, bu had bilmezi bir platformun sözcüsü yapan site de bu olaydan sorumludur. Bu tür kişilere böylesi bir yetkinin verilmesi bir yetersizlik göstergesidir. Bu nedenle, bu yakışıksız ifadelere yer veren ve bu ahlaksızlığı yapmaktan imtina etmeyen kişi ve kişiler hakkında Eğitim-Bir-Sen olarak şikayetçi olduk.

Öğretmenlerimize karşı haddini aşan bu kendini bilmezlerle mahkemede hesaplaşacağız. Mesleğin küçümsendiği, meslek mensuplarının örselendiği, öğretmenin bilgisinin ve yeteneğinin köreltildiği, toplumsal değerlerin sınav başarısı uğruna görmezden gelindiği bir eğitim sistemi, ne yazık ki, ahlaksızlığı, yüzsüzlüğü ve utanmazlığı meziyet olarak gören toplum kesiminin doğuşuna sebep olmuştur" açıklamasını yaptı.

YAZAN KİŞİ ATILDI

Açılan başlıkla ilgili Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Bugün açılan ve öğretmenlerimize yönelik kabul edilemez bir ithamda bulunan başlık kapatılmış, söz konusu başlığı açan yazar Sözlük'ten uçurulmuştur. Ekşi Sözlük, yürüdükleri zorlu ve onurlu yolda her daim öğretmenlerimizin yanındadır. Bu tür ithamlarda bulunan söylemlerin Ekşi Sözlük'te barındırılmasının hiçbir şekilde mümkün olmayacağını paylaşmak isteriz" denildi.

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN 10 SAAT SESİZ KALDI

Eksi sözlüğün, bir yazarının yazdığı yazı hakkında, saatlerce tepki gösterilmesine rağmen, başlığı 10 saat boyunca yayında tutması dikakt çekici bulunuyor.