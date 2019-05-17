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'Devlete tek kuruş harcatmadan 10 gümrük kapısını yeniledik'

-TOBB Başkanı Rifat Hİsarcıklıoğlu:- "Türkiye özel sektörü destekleme ve geliştirmede dünyada örnek ülkelerden"-"Bugüne kadar TOBB olarak devletimize tek kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 kara gümrük kapısını yeniledik"
 17 Mayıs 2019 09:39
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'Devlete tek kuruş harcatmadan 10 gümrük kapısını yeniledik'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devlete tek kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 gümrük kapısını yenilediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu,Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odası tüzüğünün imza töreninde yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Avrasya ve Türk coğrafyasının kalbi olduğunu belirterek, " Anadolu coğrafyasının mayası geçmişte bu coğrafyadan gelen alimlerin eliyle yoğrulmuştur. Dolayısıyla Kazakistan bizlerin ata yurdumuz." dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "Türk dünyasının aksakalı" olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Nazarbayev'in liderliğinde Kazakistan'ın gösterdiği gelişmeler bizi sevindirmekte, gururlandırmaktadır. O'nun vizyoner liderliği sadece Kazakistan için değil bölgemiz ve Türk dünyası için büyük bir şanstır." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Nazarbayev, sayesinde Kazakistan'ın tüm dünya tarafından kabul edildiğini, başarılı ve saygın bir devlet olduğuna dikkati çekerek, "Nazarbayev Kazakistan'ı sağlam temeller üzerine inşa etmiştir." ifadesini kullandı.

Başkent Astana'nın adının Nur Sultan olarak değiştirilmesinin bir vefa örneği olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Kazakistan'ı takdirle karşılıyoruz. Nazarbayev'e bundan daha iyi hediye verilemezdi." yorumunu yaptı.

-" Dünyanın en gelişmiş 3 oda sisteminden biriyiz"

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Türkiye'deki özel sektörün tamamını temsil eden bir kuruluş olduğunun altını çizerek, hizmet kapasitesi ve yaptıkları işler bazında dünyanın en gelişmiş 3 oda sisteminden biri olduklarını, küresel iş dünyası örgütlerinde yer aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin özel sektörü destekleme ve geliştirmede dünyada örnek ülkelerden olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak bu yönde deneyimlerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya her zaman hazırız ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türk dili konuşan ülkeler arasında ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyleyerek, ticaretteki önemli konulardan biri de gümrük geçişleri olduğuna dikkati çekti.

TOBB olarak gümrük geçişlerini yenileme ve işletme konusunda büyük tecrübe sahibi olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar TOBB olarak devletimize tek kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 kara gümrük kapısını yeniledik." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yaptıkları projelerin Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya örnek gösterildiğini ve bu konudaki tecrübelerini de kardeş ülkelere aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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