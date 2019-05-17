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BİLSEM'de testörlere neden sınav ücreti ödenmiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sürecinin son aşaması olan bireysel değerlendirmede test uygulaması görevini yapan öğretmenlere sınav ücreti neden vermiyor?
 17 Mayıs 2019 10:40
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BİLSEM'de testörlere neden sınav ücreti ödenmiyor?

13 Mayıs tarihinden 29 Temmuz tarihine kadar sürecek olan Bilim Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinin Bireysel Değerlendirme aşamasında genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre belirlenen zeka ölçekleri uygulayıcılarına
bazı illerde günde 3 uygulama yaptırılmasına rağmen herhangi bir sınav ücreti ödenmemesi test uygulayıcılarını mağdur etmektedir.

Özellikle her bir uygulamanın 1 saat kadar sürdüğü, değerlendirme süreciyle günlük 3-4 saatlik test/sınav sonucunda sınav ücreti ödemesinin yapılmaması test uygulayıcılarının yoğun tepkisine neden olmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bir an önce bu haksızlığı gidermesi gerekiyor.

Bunun için yapılması gereken, bireysel Değerlendirme uygulamalarını sınav görevi kapsamına alarak çözüm üretmeleri uygun olacaktır.

Kılavuz için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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