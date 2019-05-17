BİLSEM'de testörlere neden sınav ücreti ödenmiyor?
|17 Mayıs 2019 10:40
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13 Mayıs tarihinden 29 Temmuz tarihine kadar sürecek olan Bilim Sanat Merkezleri
Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinin Bireysel Değerlendirme aşamasında
genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere
sınıf düzeylerine göre belirlenen zeka ölçekleri uygulayıcılarına
bazı illerde günde 3 uygulama yaptırılmasına rağmen herhangi bir sınav ücreti ödenmemesi test uygulayıcılarını mağdur etmektedir.
Özellikle her bir uygulamanın 1 saat kadar sürdüğü, değerlendirme süreciyle günlük 3-4 saatlik test/sınav sonucunda sınav ücreti ödemesinin yapılmaması test uygulayıcılarının yoğun tepkisine neden olmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bir an önce bu haksızlığı gidermesi gerekiyor.
Bunun için yapılması gereken, bireysel Değerlendirme uygulamalarını sınav görevi kapsamına alarak çözüm üretmeleri uygun olacaktır.
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