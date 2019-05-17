TCDD'den ilaçlama uyarısı
|17 Mayıs 2019 09:53
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Mersin-Adana-Osmaniye-Hatay sınırları içindeki demir yolu hatları ve istasyonlarında 20-24 Mayıs'ta otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin-Adana-Osmaniye-Hatay sınırları içindeki demir yolu hatları ve istasyonları, 20-24 Mayıs'ta otla mücadele kapsamında ilaçlanacak.
Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor. Bu nedenle demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün vatandaşların söz konusu sahalara yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları gerekiyor.
İlaçlama çalışmaları, Mersin ve Adana il sınırları içindeki Mersin ve Adana istasyonları arası demir yolu hattı ve istasyon sahalarında 20-21 Mayıs'ta, Adana, Osmaniye ve Hatay sınırları içindeki Adana, Toprakkale ve İskenderun istasyonları arası demir yolu hattı ve istasyon sahalarında 22-24 Mayıs'ta yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre azaldı
17 Mayıs 2019 10:17
|Borsa güne düşüşle başladı
17 Mayıs 2019 10:08
|Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azaldı
17 Mayıs 2019 10:07
|Gram altın 251 lira seviyelerinde
17 Mayıs 2019 09:53
|Güne başlarken döviz fiyatları
17 Mayıs 2019 09:36
|ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi
17 Mayıs 2019 05:36
|Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar turist ağırladı
16 Mayıs 2019 23:13
|Yerli yeniden dolar aldı
16 Mayıs 2019 22:51
|İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı
16 Mayıs 2019 22:01
|Türk otobüsleri Belgrad'da seferlere başladı
16 Mayıs 2019 21:13