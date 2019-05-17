Türkiye'de doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre azaldı
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 248 bin 847 oldu
|17 Mayıs 2019 10:17
|Yazdır
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 248 bin 847'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.
Revize edilen 2017 yılı verilerine göre, 1 milyon 295 bin 784 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 248 bin 847 oldu.
Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.
Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2017 yılında 2,07 çocukken, geçen yıl 1,99 olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.
(Sürecek)
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa güne düşüşle başladı
17 Mayıs 2019 10:08
|Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azaldı
17 Mayıs 2019 10:07
|Gram altın 251 lira seviyelerinde
17 Mayıs 2019 09:53
|TCDD'den ilaçlama uyarısı
17 Mayıs 2019 09:53
|Güne başlarken döviz fiyatları
17 Mayıs 2019 09:36
|ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi
17 Mayıs 2019 05:36
|Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar turist ağırladı
16 Mayıs 2019 23:13
|Yerli yeniden dolar aldı
16 Mayıs 2019 22:51
|İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı
16 Mayıs 2019 22:01
|Türk otobüsleri Belgrad'da seferlere başladı
16 Mayıs 2019 21:13