Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan DEAŞ şüphelisi baba ve oğul yakalandı
|17 Mayıs 2019 10:32
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Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan 2 DEAŞ şüphelisinin, Tarsus ilçesinde saklandıkları tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahşiş Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Muhammed E. (54) ile oğlu S.E. (17) yakalandı.
Örgütün üst yöneticileriyle irtibatlarının olduğu belirlenen şüpheliler, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zanlıların sorgusu sürüyor.
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