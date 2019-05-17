Adliye ve hükumet konağına saldırı için keşif yapan terörist yakalandı
|17 Mayıs 2019 10:44
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde saldırı öncesi keşif yaptığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla yakalanan terör iş birlikçisinin tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik destek sağlayan "Agır" kod adlı terörist iş birlikçisi N.D'nin, Çermik Adliyesi ve Hükümet Konağı'na yönelik planlanan terör saldırısı öncesi keşif istihbarat çalışmalarında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
İlçe merkezinde belirlenen adreslere İlçe Jandarma Komutanlığının da desteğiyle operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, N.D'nin yakalandığı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gözaltına alınan N.D. sevk edildiği adli makamlarca, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ile 'yardım ve yataklık etmek' suçlarından tutuklandı. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
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