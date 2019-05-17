1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır

Katmerciler tarafından geliştirilen Hızır 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları, Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi ile ilk kez TSK envanterine girdi- Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci:- "Hızır araçları dünyanın her yerinde kendi segmentindeki bütün araçlarla yarışabilir. Biz de dünyada en iyisini yapan firmalardan biri olma yolundayız"- "Hibrit araç konusunda çalışmalarımız var. En kısa zamanda onunla da gündeme geleceğiz. Şu anki hedefimiz hibrit Hızır yapmak"
 17 Mayıs 2019 11:15
Yazdır
Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır

Türk savunma sanayisindeki kara aracı üreticileri tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin envanterine giren son ürün Hızır 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç oldu. Hızır'ın üreticisi Katmerciler'in hedefinde bu kez aracın hibrit versiyonunu geliştirmek var.

Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci, AA muhabirine, ASELSAN ile birlikte hayata geçirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi'nde görev almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sınır güvenliği konusunda ileri teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiği özgün bir araç geliştirdiklerini belirten Katmerci, iki şirketin yetkinliklerinin sinerjisini ortaya koyan bu projede ASELSAN ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Katmerci, savunma sanayisi alanına ilk olarak toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) girdiklerini, daha sonra Hızır gibi zırhlı araçlara ihtiyaç olduğunu görerek bu araca yöneldiklerini bildirdi.

İsmail Katmerci, şirket olarak faaliyetlerine yön veren yaklaşıma ilişkin şunları söyledi:

"Bir şeyi yabancı ülkeler, Avrupa üretiyorsa bizim de onlardan bilgi, teknoloji bakımından bir eksiğimiz yok. Biz de bunları yaparız diye yola çıktık. Çok iyi bir teknik kadromuz var. Bu teknik kadroyla beraber Hızır'ı ürettik. Hızır araçları dünyanın her yerinde kendi segmentindeki bütün araçlarla yarışabilir. Biz de dünyada en iyisini yapan firmalardan birisi olma yolundayız. Hep de iddialıyız. 'En iyi yapan kadar iyisini yapıyoruz' şeklinde bir felsefemiz var. Bu anlamıyla bu araçlarda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunda arkadaşlarımızın, bize bu şevki veren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ASELSAN'ın emeği var."

- Ateş teslimatları en kısa sürede tamamlanacak

Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi için düzenlenen törende ürünlerinin takdirle karşılandığına dikkati çeken Katmerci, "Bir anlamda dopinglenmiş olduk. Yarınki düşüncelerimiz bunların çok ötesinde olacak." dedi.

Katmerci, 20 adetlik teslimatın ardından Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi kapsamında kalan 37 aracı da en kısa sürede ASELSAN'a teslim etmek istediklerini dile getirdi.

Hızır ile ilgili hedeflerinden birinin aracın hibrit versiyonunu üretmek olduğunu belirten Katmerci, "Bu konuda çalışmalarımız var. En kısa zamanda onunla da gündeme geleceğiz. Çünkü gece Hızır'ın bir yere gürültülü gitmesi ayrı, sessizce yaklaşması ayrı. Şu anki hedefimiz hibrit Hızır yapmak." diye konuştu.

Katmerci, Hızır'ın yeni projelerde görev almasının gündemde olup olmadığı sorusuna karşılık, "İnşallah göreceğiz. Takip ettiğimiz projeler var, yabancılarla temas halindeyiz. Bunlar da neticelendikçe duyuracağız." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu
17 Mayıs 2019 11:25		 Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi
17 Mayıs 2019 11:23
TESK: Şoför esnafımıza ticari akaryakıt desteği verilmeli
17 Mayıs 2019 11:00		 Borsa güne düşüşle başladı
17 Mayıs 2019 10:08
Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azaldı
17 Mayıs 2019 10:07		 Gram altın 251 lira seviyelerinde
17 Mayıs 2019 09:53
TCDD'den ilaçlama uyarısı
17 Mayıs 2019 09:53		 Güne başlarken döviz fiyatları
17 Mayıs 2019 09:36
ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi
17 Mayıs 2019 05:36		 Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar turist ağırladı
16 Mayıs 2019 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:07 - ODTÜ'de matematik ve mühendislik uygulama laboratuvarı açıldı12:06 - Kastamonu'daki 2 FETÖ sanığından birine 1 yıl 6 ay hapis12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - 'Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması'11:49 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi11:49 - Karabük'te 2 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir kişiye gözaltı11:47 - Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü11:46 - Yarın Müzeler Günü.... Tüm müzeler ücretsiz11:29 - YÖK Başkanı Saraç'tan THE sıralamasına giren üniversitelere tebrik11:25 - Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu
11:24 - '38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı' gece yarısına kadar açık11:24 - Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu11:23 - Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi11:21 - Hipertansiyonluların yarısı hastalıklarından habersiz11:21 - Sağlık Bakanı, yüzüne kezzap atılan kadını ziyaret etti11:15 - Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır11:03 - Üniversitelerin son beş yıllık Tübitak proje desteği karnesi11:01 - Zammı beğenmedi istifa etti, tazminattan da oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
KDK, sınav ücreti şikayetleri için önemli bir karar alacak
Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teslim olmak 10
daksil 3
kokoreç 5
Civciv 1
otogar 4
Antoine Griezmann 1
burhanettin duran 3
Game of Thrones 1
Horul horul uyumak 2
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 4
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam