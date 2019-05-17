1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin öğrenci mavi kartı konusunda aldığı indirim kararı bugün itibarıyla başladı- Öğrenciler, bundan böyle aylık mavi kart abonman ücreti olarak sadece 40 lira ödeyecek
 17 Mayıs 2019 11:25
Yazdır
Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararının bugün itibarıyla başladığı bildirildi.

Meclisten oy birliğiyle alınan kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya tarafından onaylanmasıyla indirim hayata geçirildi.

İstanbulkart'ın Twitter hesabında indirim kararının uygulamaya konulduğu duyuruldu. Sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği 17 Mayıs 2019'dan itibaren indirimli öğrenci kartları için aylık abonman ücreti 85 lira yerine 40 lira olarak ücretlenecektir. Alınan kararın İstanbullulara, öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Buna göre, öğrenciler bugünden itibaren İETT'nin ilgili birimlerine başvurarak aylık mavi kartlarını belirlenen yeni fiyata göre alabilir.

Öğrenci aylık mavi kart abonmanlık ücreti, AK Parti Meclis Grubu'nca gündeme getirilmiş ve oy birliğiyle kabul edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi
17 Mayıs 2019 11:23		 Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır
17 Mayıs 2019 11:15
TESK: Şoför esnafımıza ticari akaryakıt desteği verilmeli
17 Mayıs 2019 11:00		 Borsa güne düşüşle başladı
17 Mayıs 2019 10:08
Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azaldı
17 Mayıs 2019 10:07		 Gram altın 251 lira seviyelerinde
17 Mayıs 2019 09:53
TCDD'den ilaçlama uyarısı
17 Mayıs 2019 09:53		 Güne başlarken döviz fiyatları
17 Mayıs 2019 09:36
ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi
17 Mayıs 2019 05:36		 Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar turist ağırladı
16 Mayıs 2019 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:07 - ODTÜ'de matematik ve mühendislik uygulama laboratuvarı açıldı12:06 - Kastamonu'daki 2 FETÖ sanığından birine 1 yıl 6 ay hapis12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - 'Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması'11:49 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi11:49 - Karabük'te 2 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir kişiye gözaltı11:47 - Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü11:46 - Yarın Müzeler Günü.... Tüm müzeler ücretsiz11:29 - YÖK Başkanı Saraç'tan THE sıralamasına giren üniversitelere tebrik11:25 - Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu
11:24 - '38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı' gece yarısına kadar açık11:24 - Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu11:23 - Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi11:21 - Hipertansiyonluların yarısı hastalıklarından habersiz11:21 - Sağlık Bakanı, yüzüne kezzap atılan kadını ziyaret etti11:15 - Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır11:03 - Üniversitelerin son beş yıllık Tübitak proje desteği karnesi11:01 - Zammı beğenmedi istifa etti, tazminattan da oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
KDK, sınav ücreti şikayetleri için önemli bir karar alacak
Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlam karmaşası 4
yarbay mehmet alkan 1
fenerbahçe winwin gecesi 4
teslim olmak 10
baklava 6
benden sana söylemesi 2
editörün başlığı kapatması 5
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 5
erkek ve kadın arkadaş olamaz 7
pisi pisine ölmek 9
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam