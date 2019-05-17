'38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı' gece yarısına kadar açık

İstanbul'un iki ayrı yakasında "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", gece yarısına kadar okurları bekliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından aynı gün Sultanahmet Meydanı ile Büyük Çamlıca Camisi avlusunda açılan fuar, saat 11.00'den gece yarısına kadar ziyaret edilebiliyor.

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, fuarın önemine işaret ederek, "Şehirlerin ve belli mevsimlerin vazgeçilmezleri vardır. İstanbul'un ve İstanbul'daki ramazanların özelinde kitap fuarlarının önemli bir yeri var. Bu fuarların uzun yıllar Sultanahmet'le bütünleşmiş bir yanı vardı. Fakat bildiğiniz gibi bu sene yapılması konusunda tartışmalar yaşandı ve o sebeple biraz gecikti. Bütün aksaklıklara rağmen hamdolsun Diyanet İşleri Başkanımızın katılımıyla İstanbul'umuzda 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı açmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kurt, İstanbulluların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından ramazan münasebetiyle İstanbul'a gelenler açısından fuarın kültür, gelenek ve tarihle tanışmanın, daha da sıkı bağlanmanın bir imkan sunduğunu ifade etti.

İstanbul'un, Türkiye'nin kalbi ve merkezi olduğunu belirten Kurt, Sultanahmet gibi Çamlıca'nın da İstanbul'un merkezi haline geleceğini aktararak, "Büyük Çamlıca Camisi'nin ibadete açılmasıyla beraber Türkiye'nin dört bir köşesinden insanlar asrın bu dev eserini yerinde görüp, ziyaret etmek üzere akın akın buraya geliyor. Bugün de Türkiye'nin belki her vilayetinden insanla beraber kitap ve kültür günlerini başlatmış bulunuyoruz. Dolayısıyla etkinlik ülkemizin dört bir köşesinden gelecek insanların varlığıyla bütün Türkiye'ye hitap edecek, etkisi ve tesiri bütün bir yurdu saracak önemli bir faaliyet olarak ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Kurt, Türk insanının ilim kültür medeniyetinin temsilcisi bir millet olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak insanımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın doğru bilgiyle beslenmesi noktasında da öncülük yapan bir kurumuz. Kitap fuarları düzenlememizin esas sebebi de insanımızın iyi, güzel ve doğruyla buluşmasını sağlamaktır. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı, dostlarımızı çocuklarıyla, aileleriyle birlikte gerek Sultanahmet'te gerekse Çamlıca, Kocatepe, Gaziantep ve Köln gibi diğer merkezlerimizde de yapılacak olan bu kültür ve kitap günlerine davet ediyoruz."

- Çamlıca'da söyleşi ve imza günleri düzenlenecek

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık İşletme Genel Müdürü Yasin Uğraş ise hazırlıkları çok önceden yapılan fuarda özellikle kitap, cami ve ramazan üçlemesini bir arada tutmaya gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Yıllardır geleneksel hale gelmiş kitap fuarımızı her sene olduğu gibi Sultanahmet Meydanı'nda veya civarında düzenlemeyi hedefledik. Bu sene de bu çalışmalar neticesinde Sultanahmet'teki yer bize tahsis edildikten hemen sonra 6 günde stantlarımızı kurmak suretiyle fuarı Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın katılımıyla açmış olduk." dedi.

Çamlıca'da açılan fuarda söyleşiler ve imza günlerinin de düzenleneceğini kaydeden Uğraş, fuarda 120 yayıncının okuyucuya hizmet verdiğini dile getirdi.

Yasin Uğraş asıl amaçlarının okurla kitabı buluşturmak olduğunu aktararak, "Bu manada sadece İstanbul'da iki nokta ve Ankara'da Kocatepe Camisi'nde değil aynı zamanda Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bu sene beşincisini, Almanya'nın Köln şehrinde DİTİB Merkez Cami altında da ikincisini icra edeceğimiz Kitap Kültür Günleri'nde okumayı sevenleri kitapla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ramazan fuarları caminin avlusunda güzel

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlarında satış sorumlusu olarak görev yapan Salih Şen, fuarın caminin iç avlusunda yapılmasının, aslında özlenen ve tercih edilen bir mekan seçimi olduğunu kaydetti.

İnsanların Büyük Çamlıca Camisi'ne diğer il ve ilçelerden gezmek için otobüslerle gelmesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Ramazan ve kitap fuarı birlikteliği, İstanbul'da yerleşmiş bir ramazan heyecanı ve kültür etkinliğiydi. Bu sene bunun sekteye uğramadan devam etmiş olması bizim açımızdan çok önemli. Özellikle Anadolu Yakası'nda yeni yapılan bu güzel Büyük Çamlıca Camisi'ndeki fuarın, bu yakadaki okurlarla buluşmamızı sağlayacak olması ayrıca güzel bir durum." diye konuştu.

Beyan Yayınları Fuar Sorumlusu Ayhan Aras, Çamlıca Camisi'ndeki fuarın yeni olduğunu ve bu yüzden heyecanlı olduklarını belirterek, "Bence ramazanda yapılan fuarların caminin avlusundan ayrılmaması lazım. Zaten yıl içerisinde irili ufaklı Türkiye'nin 45 ayrı yerinde bu tür organizasyonlar yapılıyor ama cami ve teravihle bütünleşen ramazan kitap fuarı anlamını bu mekanda kazanıyor. Bence tarihi Sultanahmet kitap fuarının benzeri atmosferi Büyük Çamlıca Camisi'nde yaşatılabilir." dedi.

Fuarda yer almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Aras, şunları söyledi:

"Keşke daha çok yayınevi iştirak etseydi çünkü biz misyon yayıneviyiz. İlk planda kar-zarar hedefimiz olmaması lazım. Kitapların insanlara ulaşabileceği noktalara gitmemiz gerekiyor. Böyle yapmazsak zaten adımız Beyan, İnsan, Pınar veya İz Yayınevi olmaz diye düşünüyorum. Sadece kar hesapları yapıyor olsaydık her türlü kitabı basardık zaten. Ama biz bunu yapmıyoruz ve bu yüzden bu tür mekanları boş bırakmamak gerekiyor. Uzaklık veya yakınlık bir sebep olmamalı. Okurun hakkı olarak buralarda olmalıyız. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki bu güzel atmosferle inşallah uzun yıllar devam eden güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Alfa Yayın Grubu Fuar Sorumlusu Burçin Güney, daha çok teravih namazlarının ardından yoğunluk beklediklerini dile getirerek, Büyük Çamlıca Camisi'nin çok yeni olduğunu ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ve bilinirliğinin artmasının ardından Sultanahmet gibi geleneksel fuar havasının daha fazla yaşatılacağı bir mekan olabileceğini ifade etti.

Sultanahmet'te 200, Büyük Çamlıca Camii'nde ise 120 yayınevinin katıldığı fuar 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.