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Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu

Gaziantep'te 10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun, 17 ülkede 1243 kişinin katıldığı INTERSTENO 2019 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında 13-16 yaş grubunda dünya birincisi oldu- 10 yaşından bu yana aktif şekilde bilgisayar kullanan ve kendisini sürekli geliştiren genç şampiyonun hedefi ise bilgisayar mühendisi olarak klavyedeki hızını, yazacağı programlarda kullanmak - Aynı yarışmada 12 yaşındaki Mete Kağan Altun da "çoklu dil" ve "ana dil" kategorilerinde dünya beşinciliği elde etti
 17 Mayıs 2019 11:24
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Hızlı parmaklarıyla dünya şampiyonu oldu

Gaziantep'te 10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun, 17 ülkeden 1243 kişinin katıldığı INTERSTENO 2019 Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında 13-16 yaş grubunda dünya birincisi oldu.

10 yaşından bu yana aktif şekilde bilgisayar kullanan ve kendisini sürekli geliştiren genç şampiyonun hedefi ise ileride bilgisayar mühendisi olarak klavyedeki hızını, yazacağı programlarda kullanmak.

Gaziantep Sanko Okullarında robotik ve bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Neriman Ersönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların farkındalıklarını artırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen İnternet Klavye Şampiyonasının da bunlardan biri olduğunu ifade eden Ersönmez, İtalya merkezli federasyonun yarışmalarına 3-4 yıldır katıldıklarını ve bu yıl güzel bir derece elde ettiklerini belirtti.

Ersönmez, 10. sınıf öğrencisi Mahmut Tosun'un ana dil kategorisinde dünya şampiyonu, 6. sınıf öğrencisi Mete Kağan'ın ise hem ana dilde hem de çoklu dil kategorisinde dünya 5'incisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çocuklar yetenekli ama işin içerisine biraz teknik katmak gerekiyordu. Teknikle birleştirince güzel sonuçlar elde ettik. Çocuklar bilgisayarla uğraşmayı seviyor, ikisinin de programcılık yönü kuvvetli. Bilgisayarda geçirdikleri zamanı biraz daha verimli kullanmalarını sağlayabilmek adına iki parmaktan 10 parmağa doğru kendilerini geliştirdiler. Yarışmada katılarak, güzel bir sonuç elde edip okulumuzu ve ülkemizi gururlandırdılar. Zaten çocukların el ve göz koordinasyonları yüksek. Bunu teknikle birleştirince güzel sonuçlar elde ettik."

- "Çalışmamıza değdi"

Dünya şampiyonu 16 yaşındaki Mahmut Tosun da 10 yaşından bu yana aktif olarak bilgisayar kullandığını söyledi.

Klavyede ilk başlarda iki parmağıyla bakarak çok yavaş yazabildiğini anlatan Tosun, sonradan araştırarak 10 parmak yazma tekniğini öğrendiğini ve kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Tosun, öğretmeni Neriman Ersönmez'in yönlendirmesiyle 2-3 yıldır klavye şampiyonasına katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızımı artırabilmek için sürekli testler yaptım. Yarışmada geçen yıl dünya üçüncüsü olmuştum. Bu yıl dünya birincisi oldum. Yarışma çok zorluydu. 10 dakika boyunca aralıksız yazdık. Heyecanlıydı, bu dereceyi beklemiyordum. Çalışmamıza değdi. Hızlı klavye kullanmam internetteki bilgilere daha hızlı erişebilmemi sağlıyor, zamanımı daha verimli geçiriyorum. İleride bilgisayar mühendisi olmayı istiyorum."

- "Zamanımı daha verimli kullanabiliyorum"

Dünya beşincisi 12 yaşındaki Mete Kağan Altun ise küçüklüğünden bu yana bilgisayara ilgi duyduğunu söyledi.

İlk başlarda çok hızlı yazamadığını ancak gün geçtikçe kendisini geliştirdiğini anlatan Altun, "Yarışmaya da öğretmenimizin yönlendirmesiyle katıldım. Gün içinde çalışıyordum, çaba sarf ettim. Hızlı yazabildiğim için zamanımı daha verimli kullanabiliyorum. Proje ödevim varsa bunu daha hızlı bitirebiliyorum. Büyüdüğümde bilgisayarla ilgili bir meslekte çalışmak yerine hakim olmak istiyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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