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Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Çumra ilçesinde eski mahalle muhtarı, aralarında husumet bulunan bacanağını ve iki oğlunu öldürdü
|17 Mayıs 2019 11:47
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Konya'nın Çumra ilçesinde eski mahalle muhtarı, husumetli olduğu 3 kişiyi öldürdü.
İlçeye bağlı Üçhüyük Mahallesi'nin eski muhtarı Turan B, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, muhtarlık seçimlerinden beri kendisini sürekli taciz ettiğini iddia ettiği bacanağı Adem ile bacanağının oğulları Zekeriya ve Faruk Atçı'yı silahla öldürdüğünü bildirdi.
Adem Atçı'nın evine giden jandarma ekipleri, evin önündeki boş arsada cesetlerle karşılaştı.
Ekipler, Turan B'yi gözaltına aldı.
Turan B'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden muhtarlığa aday olduğu ancak kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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