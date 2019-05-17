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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 17 Mayıs 2019 12:03
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,06206,0630
Avro6,77806,7790
Sterlin7,71307,7510
ANKARA
ABD Doları6,01506,0750
Avro6,71506,7850
Sterlin7,62407,7850
Anadolu Ajansı
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