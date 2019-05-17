Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama
|17 Mayıs 2019 14:05
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5510 sayılı Kanunun 4-c-e bendinde şu hüküm yer almaktadır:
"e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel
Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü
hesabına okumaya devam eden öğrenciler, ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek
Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar"
Aynı maddenin bir başka fıkrasında ise şu hüküm yer almaktadır:
"Dördüncü fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz."
Bu hükümler gereğince polis okullarındaki süreler sigortalı olarak sayılmaktadır. Uygulama 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1/10/2008 tarihinden sonraki öğrenimleri kapsamaktadır.
Ancak bu konudaki primler Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerince SGK'ya ödenmiş olmasına rağmen, alt yapı çalışmaları devam ettiği için, PBS-NET Hizmet Hesabı Modülünde eğitim sürelerinin görünememesi gibi durumlar olabilmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü esas olarak SGK Hizmet Takip Programına bakılması gerektiğini, SGK Hizmet Takip Programında eğitim süresine ait sigorta bilgisi bulunmayan personelin öncelikle mezun oldukları okullara başvurması gerektiğini belirtti
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