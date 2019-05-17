1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK Hizmet Takip Programında sigorta bilgisi bulunmayan personelin önce mezun oldukları okullara başvurması gerektiğini belirtti
 17 Mayıs 2019 14:05
Yazdır
Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama

5510 sayılı Kanunun 4-c-e bendinde şu hüküm yer almaktadır:

"e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar"

Aynı maddenin bir başka fıkrasında ise şu hüküm yer almaktadır:

"Dördüncü fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz."

Bu hükümler gereğince polis okullarındaki süreler sigortalı olarak sayılmaktadır. Uygulama 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1/10/2008 tarihinden sonraki öğrenimleri kapsamaktadır.

Ancak bu konudaki primler Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerince SGK'ya ödenmiş olmasına rağmen, alt yapı çalışmaları devam ettiği için, PBS-NET Hizmet Hesabı Modülünde eğitim sürelerinin görünememesi gibi durumlar olabilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü esas olarak SGK Hizmet Takip Programına bakılması gerektiğini, SGK Hizmet Takip Programında eğitim süresine ait sigorta bilgisi bulunmayan personelin öncelikle mezun oldukları okullara başvurması gerektiğini belirtti

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet personelini kapsayan giyecek yardımı yönetmeliği değişikliği
03 Mayıs 2019 09:30		 Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
02 Mayıs 2019 10:09
Emniyet, küçük bir değişiklikle, 2. şark mağduriyetini sona erdirmeli!
17 Ocak 2019 00:05		 Zorunlu Polsan üyeliği, eski memurları kapsıyor mu?
29 Aralık 2018 18:08
Başpolis ve kıdemli başpolis alımı kaldırılıyor
10 Ekim 2018 12:54		 Polislerin operasyon tazminatları eşitlendi
17 Mayıs 2018 11:11
Kritik bölgelerdeki emniyet personeli, operasyon tazminatındaki düşüşe tepkili!
03 Mayıs 2018 17:53		 Emniyet'in polislikten istifa edenleri geri almamak için öne sürdüğü gerekçeler
27 Mart 2018 00:05
Operasyon tazminatı nedir, hangi usule göre ödenmektedir?
01 Mart 2018 19:16		 40 ile ait 2018 yılı ilk 6 ay operasyon tazminatları
24 Ocak 2018 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - Sinop'ta su ürünleri ihracatından 7,5 milyon dolarlık gelir15:45 - Uyuşturucu çetesi üyelerine 100 yıla kadar hapis talebi15:42 - Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor15:33 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti15:30 - Meclis Başkanı Şentop'tan eski ve yeni milletvekillerine iftar15:23 - Yıldırım: EYT için Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor15:22 - İYİ Parti de 19 Mayıs törenine katılmayacak15:21 - YSK'da gerekçeli kararın Pazartesi açıklanması bekleniyor15:17 - AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak15:16 - İcraya gelen memuru dövenler 31 yılla yargılanacak
15:09 - İmamoğlu, Binali Yıldırım'a yapılan 'ayıp'ı yorumladı15:08 - Bakan Selçuk'dan 'Lisede Ne Yaptık' paylaşımı15:06 - OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti14:56 - 508 Bin TL'ye yapılmıştı kaldırıldı14:53 - Balıkesir'de FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası14:50 - CHP, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu14:46 - 150 bin 'İstanbul Gönüllüsü' İmamoğluna destek verecek14:35 - Denizin üstüne Türk bayraklarıyla 1919 yazdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
KDK, sınav ücreti şikayetleri için önemli bir karar alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aristokrasi 1
aristokrasinin panzehri 1
kara mizah 1
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 4
yarbay mehmet alkan 1
gençsiniz bir daha yaparsınız 2
yarı cahil 4
ıspanak 3
kadının kocasını kıskanması 5
mustafa yıldızdoğan 4
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam