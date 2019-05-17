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Dolandırıcılık mağduru emeklilerden savcılığa suç duyurusu

İzmir ve Manisa'da emekli dernekleri üzerinden kömür yardımı vaadiyle senet imzalatılarak dolandırıldıklarını öne sürülen mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulunarak maaşlarındaki haczin durdurulmasını talep etti
 17 Mayıs 2019 12:24
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Dolandırıcılık mağduru emeklilerden savcılığa suç duyurusu

İzmir ve Manisa'da kömür yardımı vaadiyle senet imzalatılarak dolandırıldıklarını öne süren emekliler, savcılığa suç duyurusunda bulunarak maaşlarındaki haczin durdurulmasını istedi.

Tire ilçesinde yaşayan emekliler Osman Aykaç (65), Ali Erkoç (56), Serpil Atmaca (53) ve Mahmut Özyalçın (66), dün düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç örgütü üyeleri tarafından kendilerine senet imzalatıldığını öne süren emekliler, maaşlarındaki haczin durdurulmasını talep etti.

Emeklilerden Aykaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, paraya ihtiyacı olduğu ve kredi çekemediğinden daha önce tanıştığı R.Ş'nin kendisine yardımcı olacağını söylediğini belirtti.

R.Ş'nin İzmir'de arkadaşlarının olduğunu, para bulabileceğini, kömür yardımı yaptıklarını söylediğini anlatan Aykaç, şunları dile getirdi:

"(Siz hiç para ödemeyeceksiniz, dernek ödüyor parayı.) dedi. Kömür işletmesine gittik. Gerekli evrakı imzaladık. Bana bin 300 lira para verdiler. Sonra da 'Şu an elimizde kömür yok, geldiği zaman kömürleri satıp parasını size vereceğiz.' dediler. Bir daha da arayan soran olmadı. Maaşlarımızdan kesintiler başladı. Biz İzmir'de onlarla görüştüğümüzde icra takibi başlatılmış zaten. Ben 10 bin liralık senet imzalamışım.

Her ay maaşımdan bin lira kesiyorlar, mağdurum."

- "Tire'de yaklaşık 80 kişinin daha bu şekilde dolandırıldığını duyduk"

Erkoç da aynı şekilde dolandırıldığını iddia ederek, "Bana bin 250 lira verildi. Tire'ye geldiğimde anladım dolandırıldığımı ama 'Biz bunu ödeyeceğiz, çaresi yok.' dedim. Ben bin 447 lira maaş alıyorum, bin 300 lira kesiliyor benden. İcra dairesine kesintinin kaldırılması için dilekçe yazdım ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. Tire'de yaklaşık 80 kişinin daha bu şekilde dolandırıldığını duyduk. Emekli maaşımızdan başka bir şeyimiz yok.

Evimiz kira ve bir ailemiz var, mağduruz."

Özyalçın da ihtiyacı olan parayı almak için emekli derneğine üye yapıldığını, aldığı paranın geri ödenmesi için el yazısıyla kömür parasının maaşından kesilmesi için dilekçe yazdırıldığını öne sürerek, şunları ifade etti:

"Emekliler derneği başkanı, kömür satılan yerde çalışan kadının babasıymış. Dernek başkanı, bizi adliyede araba içinden takip ediyormuş. Görmedim, bilmiyorum dernek başkanını. Bunlar şebeke. Biz ağlarına düştük. Başkaları zarara uğramasın. Bayram geliyor, çoluk çocuğumuz var. Herkesin paraya ihtiyacı var şu anda. Yeni mağdurlar olmasın istiyoruz."

Atmaca da arkadaşları gibi aynı olayları yaşadığını kaydederek, "Tanışmamıza da bu olay vesile oldu. 8 bin liralık senede imza atmışım. Maaşımdan bin 350 lira kesiliyor. Bizden e-devlet şifrelerimizi almışlardı. Bir sürü kişisel belgemizi verdik. Kontörlü telefonumu faturalıya çevirmişler. Kiminin adına başka telefon hatları çıkarmışlar, mağduruz. Bu kişilerin yakalanmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dernekler aracılığıyla ulaştıkları maddi sıkıntı çeken emeklilere kömür karşılığı ya da yüksek faizli senet imzalattırarak borç para veren şebeke üyelerinin haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine 2'si kadın 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılar İzmir ve Manisa'da yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada mağdurlar adına düzenlenmiş 467 bin 103 lira bedelli 90 senet, 9 harici bellek, bir flash bellek, bir dizüstü bilgisayar ile borçlandırılan emeklilerin isimlerinin yazılı olduğu 3 ajanda bulunmuştu.

Zanlıların 151 emekliyi 4 milyon 398 bin 590 lira borçlandırarak mağdur ettiği belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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