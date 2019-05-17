Kolluk personeline, soruşturma açılmadan ceza verilir mi? İşte AYM kararı
|17 Mayıs 2019 12:28
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Bildiğiniz gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemek amacıyla, 23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yürürlüğe konmuştur.
Söz konusu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi, 31 Ocak 2018 tarih ve 7068 sayılı Kanunla kabul edilerek yasalaşmıştır.
Bu çerçevede, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde Mahkeme; kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "....OLAYIN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİNE KANAAT GETİRİRSE..." ibaresinin Anasaya'ya aykırı olduğunu ileri sürmüştür.
Malatya İdare Mahkemesi gerekçe olarak, itiraz konusu kuralla disiplin amirine soruşturma açmadan da disiplin cezası verme yetkisinin tanındığı, disiplin cezasına konu olan fiilin sübuta erip ermediği konusunda olayın tüm yönleriyle araştırılıp soruşturulma yapılmadan disiplin cezası verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda ise;
1- İtiraz konusu işlemde, maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil eden bir fiili veya mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirlerinin olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirmesi durumunda disiplin soruşturması yapacağının hüküm altına alındığı, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık iddiasının temelini, kolluk görevlileri hakkında disiplin soruşturması yapılmadan da disiplin cezası verilmesine imkan tanındığının oluşturulduğu,
2- İtiraz edilen düzenlemenin kapsamının anlaşılabilmesi için sadece lafzıyla değil içinde bulunduğu metnin tümü göz önünde tutularak yorumlanması gerektiği, nitekim kanunun diğer hükümlerinin sistematik ve amaçsal yorum yöntemleri ile birlikte değerlendirildiğinde disiplinsizlik teşkil eden bir fiili veya mesleğe aykırı tutum ve davranışı herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirine, olayın araştırılmasını kanaat getirmesi durumunda disiplin soruşturması açma yetkisi tanıdığı, buna göre disiplin amirinin olayın araştırmasına kanaat getirirse disiplin soruşturması açacağı, olayın araştırılmasına gerek görmemesi halinde ise herhangi bir işlem yapmayacağı, dolayısıyla disiplin amirine soruşturma açmadan disiplin cezası yetkisi tanınmasının mümkün olmadığı,
3- Bu gerekçelerle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında disiplin soruşturması açılmadan disiplin cezası verilemeyeceğini öngören kural disiplin cezalarına karşı kişilerin savunma hakkını engellemediği gibi disiplin cezalarının yargı denetimi dışına bırakılmasına da sebebiyet verecek nitelikte olmadığı,
4- Açıklanan nedenlerle 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "... olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına,
Oybirliği ile karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesinin kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Yavuz Selim KAPLAN
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