1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kolluk personeline, soruşturma açılmadan ceza verilir mi? İşte AYM kararı

Anayasa Mahkemesi, Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedeki hükmün Anayasa'ya aykırı olmadığını hükmetti.
 17 Mayıs 2019 12:28
Yazdır
Kolluk personeline, soruşturma açılmadan ceza verilir mi? İşte AYM kararı

Bildiğiniz gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemek amacıyla, 23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yürürlüğe konmuştur.

Söz konusu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi, 31 Ocak 2018 tarih ve 7068 sayılı Kanunla kabul edilerek yasalaşmıştır.

Bu çerçevede, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde Mahkeme; kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "....OLAYIN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİNE KANAAT GETİRİRSE..." ibaresinin Anasaya'ya aykırı olduğunu ileri sürmüştür.

Malatya İdare Mahkemesi gerekçe olarak, itiraz konusu kuralla disiplin amirine soruşturma açmadan da disiplin cezası verme yetkisinin tanındığı, disiplin cezasına konu olan fiilin sübuta erip ermediği konusunda olayın tüm yönleriyle araştırılıp soruşturulma yapılmadan disiplin cezası verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda ise;

1- İtiraz konusu işlemde, maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil eden bir fiili veya mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirlerinin olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirmesi durumunda disiplin soruşturması yapacağının hüküm altına alındığı, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık iddiasının temelini, kolluk görevlileri hakkında disiplin soruşturması yapılmadan da disiplin cezası verilmesine imkan tanındığının oluşturulduğu,

2- İtiraz edilen düzenlemenin kapsamının anlaşılabilmesi için sadece lafzıyla değil içinde bulunduğu metnin tümü göz önünde tutularak yorumlanması gerektiği, nitekim kanunun diğer hükümlerinin sistematik ve amaçsal yorum yöntemleri ile birlikte değerlendirildiğinde disiplinsizlik teşkil eden bir fiili veya mesleğe aykırı tutum ve davranışı herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirine, olayın araştırılmasını kanaat getirmesi durumunda disiplin soruşturması açma yetkisi tanıdığı, buna göre disiplin amirinin olayın araştırmasına kanaat getirirse disiplin soruşturması açacağı, olayın araştırılmasına gerek görmemesi halinde ise herhangi bir işlem yapmayacağı, dolayısıyla disiplin amirine soruşturma açmadan disiplin cezası yetkisi tanınmasının mümkün olmadığı,

3- Bu gerekçelerle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında disiplin soruşturması açılmadan disiplin cezası verilemeyeceğini öngören kural disiplin cezalarına karşı kişilerin savunma hakkını engellemediği gibi disiplin cezalarının yargı denetimi dışına bırakılmasına da sebebiyet verecek nitelikte olmadığı,

4- Açıklanan nedenlerle 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "... olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı
16 Mayıs 2019 15:37		 AYM'den avukatların alacağı vekalet ücretine dair karar
16 Mayıs 2019 04:16
'Kırmızılı Kadın'ın, AYM'ye yaptığı başvuru sonuçlandı
15 Mayıs 2019 18:19		 AYM'den Barış Yarkadaş hakkında hak ihlali kararı
15 Mayıs 2019 16:25
AYM'den taşınmaz bedel tespitinde sınıra iptal
14 Mayıs 2019 12:15		 Anayasa Mahkemesinin 'Ayşe Çelik' kararı yayımlandı
10 Mayıs 2019 06:21
AYM kararı sonrasında, Ayşe Çelik cezaevinden çıktı
09 Mayıs 2019 23:54		 Anayasa Mahkemesi'nden 'Hizb-ut Tahrir' kararı
09 Mayıs 2019 19:29
AYM'den tıbbi ihmal sonucu gerçekleşen sakatlığa hak ihlali
08 Mayıs 2019 13:12		 AYM'den Nazlı Ilıcak'a red
03 Mayıs 2019 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - Emniyetten polis okulu süreleri için açıklama14:04 - ABD'nin çelik kararı ihracatı hareketlendirecek14:02 - Zonguldak eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis istendi13:56 - Çocuğuna şiddet uygulayan anneye hapis cezası13:53 - Cerrahpaşa çalışanlarından 'servisime dokunma' açıklaması13:41 - Kafedeki süs balıklarını telef eden karga13:36 - Sevgi Evlerinde şiddet davasında tahliye kararı13:32 - Memur, memur olma vaadiyle vatandaşları dolandırdı13:29 - Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 gözaltı13:25 - Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne bağlandı
13:16 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:13 - 19 Mayıs 1919 doğumlu emekli öğretmen, Atatürk anısını anlattı13:08 - Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri, 19 Mayıs'ta açıklanacak13:05 - İmar barışına en çok başvurunun yapıldığı il13:01 - İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama12:58 - MEB'den Arapça öğretmenlerine Türkiye ve Katar'da hizmet içi eğitim12:53 - Kara Harp Okulu davasında tutukluluğa devam kararı12:49 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
KDK, sınav ücreti şikayetleri için önemli bir karar alacak
Süleyman Soylu oyların kimin çaldığını açıkladı: Sandık başkanları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıspanak 2
spor taraftarlarının imamoğluna mazbatayı ver demesi 6
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 3
erkek ve kadın arkadaş olamaz 6
Akıl tutulması 1
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
hükümetin öcalan açılımı 2
bilgisayar yazılımları ile istihbarat 2
pisi pisine ölmek 9
necmettin erbakan 1
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Ovakent Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam