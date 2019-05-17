İmar barışına en çok başvurunun yapıldığı il
|17 Mayıs 2019 13:05
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Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, "İmar barışına başvurular için 15 Haziran 2019, ödemeler için ise 30 Haziran 2019 tarihi son gün olacak. Şu ana kadar 10 milyon adet başvuru yapıldı ve 19 milyar TL'lik gelir elde edildi. dedi.
İmar barışı öncesi hedeflenen rakamlara değinen Çatalkaya, "İmar barışında 14 ila 15 milyon adet başvuru bekleniyordu, şu an bunun yüzde 70'i değerinde olan 10 milyon başvuru yapıldı. Gelir olarak ise 40 milyar TL'lik bir beklenti vardı. Şu ana kadar ise bunun yüzde 48'i değerinde olan 19 milyar TL'lik bir gelir sağlandı. Başvurular için 15 Haziran ve ödemeler için ise 30 Haziran 2019 tarihi son gün olacak. Vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
İmar barışına en çok başvuru İstanbul'dan
İmar barışı rakamlarını il il değerlendiren Çatalkaya, İmar Barışı'na en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını söyledi. Çatalkaya, "İmar barışında ilk sırayı 1 milyon 722 bin 696 başvuru ile İstanbul aldı. İkinci sırada ise 795 bin 934 başvuru ile İzmir yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Ankara'da 452 bin 295 başvuru yapıldı. Başvuru sıralaması Antalya, Bursa, Konya, Muğla, Kocaeli, Mersin ve Adana olarak devam ediyor" dedi.
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