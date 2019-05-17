19 Mayıs 1919 doğumlu emekli öğretmen, Atatürk anısını anlattı
|17 Mayıs 2019 13:13
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Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile eşi Dilek Salman, 19 Mayıs 1919 doğumlu Naciye Hoşses?e, 19 Mayıs Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ziyaret ederek 100'üncü yaş gününü kutladı. Doğum günü pastasını üfleyen Naciye Hoşses, Başkan Salman ve eşine teşekkür etti.
Hoşses, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşmasını ve anısınıda paylaştı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçirdiğini söyleyen emekli öğretmen Hatice Hoşses, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 17 yaşındayken Ankara Tren Garı'nda karşılaştık. ilk olarak dudaklarımın arasından 'Paşam' sözü döküldü. Kendisi sesimi duydu ve sonrasında yanıma geldi, elimden tuttu. Bana 'Bu küçük kız nereden nereye gidiyor' dedi. Ben de; 'Paşam ben küçük değilim, 17 yaşındayım. Akraba ziyaretleri yaptım' dedim. Sonrasında bana 'Vay çok mu büyüksün'ö diyerek gülümsedi. Kendisi de bana; 'Ben başöğretmenim. Sen de öğretmen misin' dedi. 'Senin gibi güzel bir kız da başöğretmen olmalı' dedi. Bu beni oldukça gururlandırdı ve hoşuma gitti. Kendisine kitaplarım olduğunu söyledim. Daha sonra yanındakilere talimat vermiş olacak ki, Çorum'da bir okula tayinim oldu' dedi.
'KENTİMİZDE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'
100 yaşında asırlık bir çınarın Yalova'da yaşamını sürdürmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Salman, 'Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz saha çalışmaları sırasında Naciye teyze ile karşılaşmışlar. Kendisinin hikayesini duyunca ve doğum gününün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı?nda olması ise ayrı bir önem taşıyor. Hemen akabinde bana konuyu aktardılar ve kendisine bir ziyaret gerçekleştirdik. Hatta bir sürpriz yaparak 19 Mayıs öncesinde erken bir doğum günü kutlaması yaptık. Böyle bir değeri, asırlık çınarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim Kentim' dediği Yalova'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.
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