Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|17 Mayıs 2019 13:16
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 87.435,30 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 231,45 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ticaret oldu.
Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 87.518,58 puana kadar yükseldi.
Analistler öğleden sonra yurt içinde mart ayı konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün ortası döviz fiyatları
17 Mayıs 2019 12:03
|Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Mayıs 2019 18:17
|Kapanışta altın fiyatlarında son durum
16 Mayıs 2019 17:40
|Gün sonu döviz fiyatları
16 Mayıs 2019 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
16 Mayıs 2019 13:18
|Dolar 6 TL'nin altına indi
15 Mayıs 2019 19:27
|Çeyrek altın günü 411,00 TL'den tamamladı
15 Mayıs 2019 17:29
|Gün sonu döviz fiyatları
15 Mayıs 2019 17:12
|Bütçe nisan'da 18,3 milyar açık verdi
15 Mayıs 2019 13:46
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
15 Mayıs 2019 13:11