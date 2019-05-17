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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 231,45 puan artarak 87.435,30'a yükseldi
 17 Mayıs 2019 13:16
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 87.435,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 231,45 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 87.518,58 puana kadar yükseldi.

Analistler öğleden sonra yurt içinde mart ayı konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı
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