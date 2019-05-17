Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 gözaltı
|17 Mayıs 2019 13:29
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Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ve şarjör ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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