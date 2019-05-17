Sevgi Evlerinde şiddet davasında tahliye kararı

ÖĞRETMEN YAZDI, ÖĞRENCİLER KLİP ÇEKİP SÖYLEDİ Samsun’da 19 Mayıs 1919’un 100. yılına dikkat çekmek isteyen müzik öğretmeni Anıl Somuncu’nun sözlerini yazdığı “Mustafa’m Kemal’im” şarkısını 11 öğrenci seslendirdi ve klip çekti. Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 100. yıldönümünde Samsun’da birçok farklı etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi müzik öğretmeni Anıl Somuncu, 100. yıla özel Atatürk ile ilgili bir şarkı yazıp besteledi. 11 lise öğrencinin seslendirdiği şarkı için Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için geldiği Samsun’da bulunduğu 10 önemli mekanda klip çekimi yapıldı. Toplam 6 enstrümanın kullanıldığı şarkı dinleyenler tarafından tam not aldı.