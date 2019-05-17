Kafedeki süs balıklarını telef eden karga
|17 Mayıs 2019 13:41
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Atatürk Caddesi'nde bulunan ve ramazanda iftara kadar kapalı olan kafeye, gündüz saatlerinde açık kalan balkon kapısından karga girdi.
İşletmedeki masaları tek tek gezen karga, dekor amacıyla masaların üzerine yerleştirilmiş fanuslardaki süs balıklarını çıkararak gagasıyla telef etti.
Karganın, kafeteryada bulunduğu sürede yaptıkları, güvenlik kamerasında kaydedildi.
İşletme sahibi Yasin Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanlarının iftar saati kafeyi açtıklarında balıkların öldüğünü gördüğünü söyledi.
Çalışanlarının durumu kendisine bildirdiğini belirten Yavuz, "Kamera kayıtlarını izlediğimde karganın saat 09.30 sıralarında balıkları teker teker fanuslarından çıkarıp masanın üzerinde öldürdüğünü gördüm. Toplam 13 balık karga tarafından öldürüldü." dedi.
Yavuz, müşterilerinin, özellikle de çocukların masaların üzerindeki süs balıklarını çok sevdiğini ifade ederek, "Ölen balıkların yerine yenilerini aldık. Yaşanan bu olaydan sonra camları artık kapalı tutmaya başladık. Kargalar akıllı hayvanlar, gittikleri yeri unutmazlar. Bu yüzden biz de kendi tedbirimizi alarak camları kapalı tutuyoruz. Balıkları bu şekilde korumaya başladık." diye konuştu.
Gümüşhane Üniversitesinde eğitim gören ve kafede çalışan Şeyda Nur Moğul ise akşam balıkları gördüklerinde şaşırdıklarını kaydederek, "Çok şaşırdık ve üzüldük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Biz balıklara özenle bakıyorduk. Bu şekilde talihsiz bir olay geldi başımıza, üzüldük." ifadelerini kullandı.
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