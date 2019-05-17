Cerrahpaşa çalışanlarından 'servisime dokunma' açıklaması

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları, hastane yönetimi kararıyla servis taşımacılığı hizmetinin geçici olarak verilmeyeceği iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde toplanan Türk Sağlık Sen'e bağlı bir grup sağlık çalışanı, "Servisime dokunma" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Sağlık Sen İstanbul Üniversite Hastaneleri Şube Başkanı Ufuk Tuğrul, rektörlüğün kararıyla hastane personeline verilen servis taşımacılığı hizmetinin geçici olarak verilmeyeceğini ileri sürdü.

Söz konusu kararın iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Tuğrul, "Çalışana verilen hizmetlerden kısmak ne akıllı bir iştir ne de tasarrufa bir katkı sağlanmış olunur. Verilmiş bir hakkın geriye alınması ne sebeple olursa olsun açıkça bir zulümdür. Talebimiz, çalışanların daha iyi çalışma şartlarına kavuşmasıdır. Acil olarak çözüm üretilmesini ve hakların iade edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Hastane çalışanlarının fakültede bazı tedavi hizmetlerine ücret ödediğini belirten Tuğrul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu uygulamanın da bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili yazılı müracaatımıza rağmen henüz cevap tarafımıza ulaşmamıştır. Çalışanların kuruma yabancılaştırılması kime fayda sağlayacaktır? Buradan sesleniyorum hiçbir çalışan tedavi olurken bu kuruma ücret ödemek zorunda değil."