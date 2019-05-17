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Çocuğuna şiddet uygulayan anneye hapis cezası

Zonguldak'ta geçen yıl 1,5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüleri basına yansıyan anne, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 17 Mayıs 2019 13:56
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Çocuğuna şiddet uygulayan anneye hapis cezası

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde geçen yıl 1,5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüleri basına yansıyan anneye, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan anne Tuğba T, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Açıklanan gerekçeli kararda, Tuğba T'nin yargılama sırasında mahkemece gözlemlenen tutum ve davranışları ile pişmanlığı göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı belirtildi.

Anne hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "alt soya karşı kasten yaralama" suçlamalarından dava açıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın yaklaşık 1,5 aylık kamera kayıtlarında çocuğuna 5 kez fiziki şiddet uyguladığının saptanmış olması ve yine yaklaşık bu sayıda sözle şiddet uyguladığının belirlenmesi karşısında eylemin TCK'nın 96. maddesinde tanımlanan 'eziyet suçunu' oluşturup oluşturmadığının tartışılması gerekmiştir. TCK'nın 96. maddesinde tanımlanıp, cezai yaptırıma bağlanan 'eziyet suçu', madde gerekçesinde 'bir kişiye insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması' şeklinde izah edilmiştir. Eziyet suçunu oluşturan davranışlar temelde kasten yaralama, hakaret, tehdit gibi davranışlardır. Ancak burada kesintisiz bir suç söz konusudur. Eziyet oluşturan fiiller ani olarak değil, sistematik olarak belli bir süreç içerisinde işlenmektedir. Davranışların sistematik olmasından maksat mağdurlara karşı insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına, saygınlığının zedelenmesine yol açacak birden fazla saldırının önceden kararlaştırılması, organize bir seyir izlenerek genel bir tutum çerçevesinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu açıklamalar ışında sanığın eylemleri değerlendirildiğinde, fiziki ve sözel şiddet fiillerinin kesintisiz nitelikte ve sistematik olmaması nedeniyle 'eziyet suçu'nun unsurlarını oluşturmadığı kanaatine varılmış, sanığın eylemleri kasten yaralama olarak kabul edilmiştir. Ceza tayininde, sanığın mağdura yönelik eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde kasten basit yaralama suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

- Süreç

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde geçen yıl 1,5 yaşındaki kızı E.T'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılıkça yürütülen tahkikat kapsamında Eylül 2017'de 3 ay evden uzaklaştırma cezası verilen ve bu süreçte eşine açtığı boşanma davası kapsamında kızını yanına alan anne Tuğba T'nin velayet durumu, babanın itirazı üzerine yeniden değerlendirilmişti.

Annenin şiddet uyguladığı görüntülerin, velayeti anneye veren Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki mahkemeye sunulması ve sosyal çalışmacı raporunun hazırlanmasının ardından kızın velayeti babasına verilmişti.

Babanın, daha önceki itirazında ise şiddet uygulandığını gösteren gizli kamera görüntülerini mahkemeye sunmadığı için kızının velayetini alamadığı öğrenilmişti.
Anadolu Ajansı
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