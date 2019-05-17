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Keban Baraj Gölü'nün tahliye kapakları 15 yıldır ilk kez açıldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle 15 yıl aradan sonra tahliye kapakları tekrar açıldı
 17 Mayıs 2019 14:12
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Keban Baraj Gölü'nün tahliye kapakları 15 yıldır ilk kez açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle üç tahliye kapağı 15 yıl aradan sonra açıldı.

Baraj gölündeki su kodu, Fırat Havzası'na düşen bu yılki bol yağışlardan ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle 843.60 metreye yükseldi.

Maksimum kodu 845 metre olan Keban Baraj Gölü'nde olası bir taşkın riskine karşın su seviyesinin düşürülmesi amacıyla üç tahliye kapağı açıldı.

Kaban Baraj Gölü'ne havzadan saniyede 2 bin 100 metreküp su gelirken, barajdan elektrik üretimi ile saniyede 700 metreküp ve tahliye kapaklarının açılmasıyla da saniyede 600 metreküp olmak üzere bin 300 metreküp su çıkışı sağlanıyor.

İlk olarak 1995, ardından 2004 yılında bol yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılırken, son yıllarda etkili olan kuraklığın ardından bu yılki bol yağışlar nedeniyle 15 yıl sonra üçüncü kez açıldı.

Baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan su akışını ilgiyle izleyen çevredekiler, yaklaşık 1 hafta süreyle açık kalacak olan kapakları fotoğraflayıp öz çekim yaptı.

- "Tarihi bir gün"

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bugün tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirtti.

Tepeli, şöyle devam etti:

"Bugün kapaklarımızdan 600 metreküp su tahliye ediyoruz. DSİ'nin yaptığı çalışma sonucu vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için gerekli tedbirler alındı. Ayrıca bölgemizde yoğun bir balıkçılık faaliyeti bulunuyor. Balıkçılarımızın da zarar görmemesi için gerekli tedbirler alındı, ikazlar yapıldı. Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz, en son 15 yıl önce dolu savak kapaklarımız açılmıştı, bugün su kodunun 843.60 metreye ulaşması nedeniyle tekrar açıldı."

- "Çok güzel bir manzara"

İlçe sakinlerinden Sena Seçkin de ortaokul çağlarında gördüğü manzarayı 15 yıl sonra tekrar görmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, "En son 15 yıl önce bu açılışı heyecanla izlemiştik, okuldan öğretmenlerimiz getirmişti. 15 yıl sonra bu kez biz çocuklarımızı getirdik. Hep beraber bu özel günü izliyoruz, resimler çektiriyoruz. Çok güzel bir manzarası var, mutluyuz." diye konuştu.

Mehmet Bulut ise ilk defa böyle bir manzara gördüğünü, suyun yüksekten beyaz köpük şeklindeki akışını büyük keyifle izlediğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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