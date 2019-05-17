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Muhtarlık seçiminde, destek vermeyen 3 akrabasını öldürdü

Konya'da, muhtarlık seçiminde kendisine destek vermediği için bacanağıyla husumeti olan bir kişi, önce tarlada bacanağını, sonra traktörle balya toplamaya giden bacanağının iki oğlunu vurarak öldürdü. 3 akrabasını vuran şahıs jandarma ekiplerini arayarak evinde teslim oldu
 17 Mayıs 2019 14:15
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Muhtarlık seçiminde, destek vermeyen 3 akrabasını öldürdü

Konya'da, muhtarlık seçiminde kendisine destek vermediği için bacanağıyla husumeti olan bir kişi, önce tarlada bacanağını, sonra traktörle balya toplamaya giden bacanağının iki oğlunu vurarak öldürdü. 3 akrabasını vuran şahıs jandarma ekiplerini arayarak evinde teslim oldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyükler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde mahalle muhtarlığına aday olan Turan B. ile bacanağı Adem Atçı arasında muhtarlık seçimlerinde kendisine destek vermediği gerekçesiyle husumet oluştu. Husumet nedeniyle ikili arasında zaman zaman seçim yüzünden kavga da çıktığı öne sürüldü. Seçimi kaybeden Turan B., daha sonra bacanağının kendi hakkında seçim sonuçları için konuştuğu iddiası üzerine konuşmak için bacanağı Adem Atçı'ya ait tarlaya gitti. Burada konuşmaya başlayan ikilinin arasında çıkan tartışmanın, kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Turan B., kendine ait olduğu öğrenilen tabanca ile bacağını başından vurarak öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Adem Atçı'yı burada bırakarak evine doğru giden Turan B., traktörle balya toplamaya giden Atçı'nın oğulları Zekeriya ve Faruk ile Faruk'un eşi Rabia Atçı'nın içinde bulunduğu traktörü durdurdu. Daha sonra iki kardeş ile tartışmaya başlayan şahıs, iki kardeşi de vurduktan sonra Faruk'un eşi Rabia Atçı'ya "seni öldürmeyeceğim" diyerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri baba ve iki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından evine giden zanlı Turan B., daha sonra jandarma ekiplerini arayarak evinde olduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alınarak ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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