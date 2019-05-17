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İşçi Kütüphanesi çocukların uğrak yeri oldu

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde sokağa atılmış kitaplarla oluşturulan İşçi Kütüphanesi, çocukların da uğrak yeri oldu
 17 Mayıs 2019 14:21
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İşçi Kütüphanesi çocukların uğrak yeri oldu

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış kitapların toplanmasıyla oluşturulan İşçi Kütüphanesi, kitap dostlarının ziyaret mekanı haline geldi.

Okulların da sıkça ziyaret ettiği kütüphanenin son konukları Çankaya İlkokulu 2. sınıf öğrencileri oldu. Şantiye girişinde Grup Teneke'nin çocuk şarkıları eşliğinde servis araçlarından inen çocuklar, işçiler tarafından tasarlanan müzik aletleri eşliğinde konsere katıldılar.

Beklentilerinin ötesinde bir mekanla karşılaşan çocuklar, eski bir tuğla fabrikası olan şantiye merkezi ve tuğla pişirme ünitelerinden dönüştürülen kütüphanede yetkililerden bilgi aldıktan sonra raflardaki kitapları incelemeye koyuldular. Merdiven basamakları da dahil buldukları her köşeye oturup seçtikleri kitapları okuyan çocukları bir de sürpriz karşılaştılar. Kendilerine ikram edilen kumanyaları çimler üzerinde yiyip karnını doyuran çocuklar, daha sonra Grup Teneke'nin çaldığı hareketli parçalar eşliğinde halaylar çekip eğlendiler. Atık ve çevre bilincinin somutlaşmış bir örneğini gören çocuklar, şenliğe dönüşen gezinin ardından okullarına dönüş yaptılar.

İhlas Haber Ajansı
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