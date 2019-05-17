508 Bin TL'ye yapılmıştı kaldırıldı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir önceki belediye başkanı tarafından D-100 Karayolu üzerine 508 bin TL'ye yaptırılan yapılar kaldırıldı
|17 Mayıs 2019 14:56
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Kaynaşlı ilçesi D-100 Karayolu üzerinden bir önceki belediye Başkanı Erol Bayraktar döneminde 508 Bin TL harcanarak yapılan yapılar kaldırılıyor.
Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Belediye tarafından 508 Bin TL harcanarak ilçemiz D-100 Karayolu üzeri kavşaklarda Karayollarından izinsiz yapılarak, tekniğe aykırı ve estetik olmayan yapıları kaldırdık. Kaynaşlı Belediyesi olarak kaldırılan bu yapıların yerine tekniğe uygun bir biçimde peyzaj çalışması yapılacaktır" denildi.
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