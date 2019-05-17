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Bakan Selçuk'dan 'Lisede Ne Yaptık' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Lisede Ne Yaptık?" başlığıyla yarın tanıtılacak yeni ortaöğretim modeline ilişkin, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu
 17 Mayıs 2019 15:08
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Bakan Selçuk'dan 'Lisede Ne Yaptık' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın "Lisede Ne Yaptık?" başlığıyla tanıtılacak yeni modelin sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil; ülke ve çocuklar için bir gelecek kurgulama meselesi olduğunu vurgulayarak, "Gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ortaöğretim modeline ilişkin, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek, "Lisede Ne Yaptık?" başlıklı, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında bir salonu dolduran gençlere sahnede perdenin arkasından baktığı fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Koca bir salon dolusu genç... Daha geniş bir perdeden bakınca bir ülkenin geleceği... Bu gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı. Hani siz hep soruyorsunuz ya 'Çalışıyoruz diyorsunuz ama çok merak ediyoruz, ne yapıyorsunuz?' diye.

Yarın 'Lisede Ne Yaptık' diyor, ortaöğretim tasarımını açıklıyoruz. Eğitimle ilgilenen, meselesi eğitim olan, geleceğe yürüyen herkesin bizimle olmasını dilerim. Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi."

Anadolu Ajansı
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