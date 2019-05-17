İmamoğlu, Binali Yıldırım'a yapılan 'ayıp'ı yorumladı

AK Partili Yıldırım dün akşam İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde izlemeye gittiği Yeniden Doğuş operasında bir grup seyirci tarafından 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edildi.

Söz konusu protestoyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki adayı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Keşke sadece alkışlasalardı. Bu tür kutuplaşmaları ben çok seven birisi değilim. Her yerde nezaketi arayan birisiyim. Keşke sadece alkışlayıp karşılasalardı. Toplumun kutuplaşması hepimizi üzüyor. Bazen çok feci bir olay oluyor, kimse sahiplenmiyor, bir geçmiş olsun demekten imtina ediyor. Bu tür hususlar, bazen sevinci, hüznü paylaşmak toplumumuzun geleneğinde var. Bunları yaparsak kutuplaşmaları engelleriz. Dediğim gibi keşke sadece alkışlasalardı.

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