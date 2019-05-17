İmamoğlu, Binali Yıldırım'a yapılan 'ayıp'ı yorumladı
|17 Mayıs 2019 15:09
|Yazdır
AK Partili Yıldırım dün akşam İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde izlemeye
gittiği Yeniden Doğuş operasında bir grup seyirci tarafından 'Her şey çok güzel
olacak' sloganlarıyla protesto edildi.
Söz konusu protestoyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki adayı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
"Keşke sadece alkışlasalardı. Bu tür kutuplaşmaları ben çok seven birisi değilim. Her yerde nezaketi arayan birisiyim. Keşke sadece alkışlayıp karşılasalardı. Toplumun kutuplaşması hepimizi üzüyor. Bazen çok feci bir olay oluyor, kimse sahiplenmiyor, bir geçmiş olsun demekten imtina ediyor. Bu tür hususlar, bazen sevinci, hüznü paylaşmak toplumumuzun geleneğinde var. Bunları yaparsak kutuplaşmaları engelleriz. Dediğim gibi keşke sadece alkışlasalardı.
İŞTE O ANLARIN VİDEOSU
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
17 Mayıs 2019 15:33
|Meclis Başkanı Şentop'tan eski ve yeni milletvekillerine iftar
17 Mayıs 2019 15:30
|Yıldırım: EYT için Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor
17 Mayıs 2019 15:23
|İYİ Parti de 19 Mayıs törenine katılmayacak
17 Mayıs 2019 15:22
|YSK'da gerekçeli kararın Pazartesi açıklanması bekleniyor
17 Mayıs 2019 15:21
|AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak
17 Mayıs 2019 15:17
|Bakan Selçuk'dan 'Lisede Ne Yaptık' paylaşımı
17 Mayıs 2019 15:08
|508 Bin TL'ye yapılmıştı kaldırıldı
17 Mayıs 2019 14:56
|CHP, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu
17 Mayıs 2019 14:50
|150 bin 'İstanbul Gönüllüsü' İmamoğluna destek verecek
17 Mayıs 2019 14:46