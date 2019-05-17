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İcraya gelen memuru dövenler 31 yılla yargılanacak

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı'yı haciz işlemi için gittikleri evde rehin alan Fatma Karakuş (70) ile oğulları Adil ve Sakif Karakuş'un yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanıklar hakkında, 31'er yıl hapis cezası istendi
 17 Mayıs 2019 15:16
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İcraya gelen memuru dövenler 31 yılla yargılanacak

Antalya Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı, 9 Ekim 2018'de Adil ve Adem Karakuş'un borçları nedeniyle haciz işlemi yapmak amacıyla Çardak Mahallesi'ne gitti. Adil Karakuş ile görüşen görevliler, borç- alacak nedeniyle haciz işlemi yapacaklarını anlatırken, yanlarına gelen anne Fatma Karakuş, görevlilere bağırdı ve hakaret etti. Sesleri duyarak, yanlarına gelen borçlunun ağabeyi Sakif Karakuş ise iddiaya göre, görevlilere hakaret edip, "Siz köylüleri mazlum buluyorsunuz, gidin kodamandan alın alacağınızı. Sizi buraya gönderen avukatın kendisi gelsin. Zamanında bizim evimize başka bir avukat geldi; ağzını burnunu kırıp, gönderdim. Siz de alabiliyorsanız alın" dedi.

DÖVDÜLER, İKİ SAAT REHİN ALDILAR

DHA'da yer alan habere göre Fatma Karakuş ve 2 oğlu, daha sonra icra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'yı dövüp, yaklaşık 2 saat rehin aldı, haciz evrakını ve Süleyman Avcı'nın cep telefonunu gasp etti. Yasin Çapan ve Süleyman Avcı, jandarma ekiplerince kurtarılırken, Adil Karakuş, Fatma Karakuş ve Sakif Karakuş gözaltına alındı. Yasin Çapan ile Süleyman Avcı'ya hastanede 'iş göremez' raporu verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheliler, geçen yılın kasım ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

31'ER YIL HAPİS İSTENİYOR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adil Karakuş, Sakif Karakuş ve Fatma Karakuş hakkında; 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret', 'birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından 31'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

"KİMSEYİ DÖVÜP GASP ETMEDİM"

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar Adil Karakuş, Sakif Karakuş ve Fatma Karakuş ile şikayetçi Süleyman Avcı ve tarafların avukatları katıldı. Olay sırasında darbedilen ve 1 ay 'iş göremez' raporu alan icra memuru Yasin Çapan ise mazeret bildirerek, duruşmaya katılmadı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından iddianamedeki suçlamalar hatırlatılarak, sanıkların savunması alındı. Duruşmada ifade veren sanıklardan Adil Karakuş, iddia edildiği gibi kimseyi dövüp, gasbetmediğini belirterek, beraatini istedi.

"YÜZÜNE KAPI ÇARPMIŞ OLABİLİR"

Tutuksuz sanık Sakif Karakuş, bağırtılar üzerine kardeşi Adil Karakuş'un evine gittiğini, kardeşi ve annesinin 2 kişiyle tartıştığını gördüğünü söyledi. Görevlilerin, annesine hakaret ettiğini ileri süren Karakuş, "Ben tarafları ayırmaya çalıştım. Kardeşimin borçları vardı. Gelenlerin alacaklıları olduğunu zannettim. Kimseyi tehdit etmedim, söz söylemedim. İtiş kakış sırasında Süleyman Avcı'nın yüzüne kapı çarpılmış olabilir" dedi. Fatma Karakuş da 70 yaşında olduğunu, 50 yıllık evliliği süresince böyle bir durum yaşamadığını, olay sırasında oğluna kızdığını söyledi.

"ÖLDÜRÜN, KUYUYA ATIN" DEMİŞ

Şikayetçi Süleyman Avcı ise sanık Sakif Karakuş'un kendisine vurduğunu, icra memuru Yasin Çapan'a ise diğer sanıklar Adil Karakuş ve annesi Fatma Karakuş'un sopayla vurduğunu iddia etti. Süleyman Avcı, "Adil Karakuş, avukat Ali Ünal'ı aramamı söyledi. Arayınca telefonu elimden aldı ve avukata, 'Adamlarını rehin aldım. Gel alabiliyorsan al' dedi. Bizi dövüp hakaret ederlerken, annesi, 'Bunların cinsel organlarını kesip, öldürün, bir kuyuya atın. Bunlar buradan giderlerse başımıza bela olurlar' dedi" diye konuştu.

"ÖLDÜRÜN, MESULİYET BANA AİT"

Tanık Soner Baştaş da icra memuru ve avukat katibini götüren aracın şoförü olduğunu anlatarak, "Mahalleye vardığımızda borçlunun evini sorduk ve bulduk. İcra memuru ve avukat katibi, Adil Karakuş'a 'Bir borcunuz var' dedi. Onlar konuşurken ben arabayı park ediyordum. Tartışma çıktı, bu sırada Yasin Çapan, Fatma Karakuş'a 'Teyze sesini yükseltme, ben devlet memuruyum' deyince kadın, 'Sen bana küfrettin' diye bağırmaya başladı. Daha sonra sanıkların üçü Yasin Çapan ve Süleyman Avcı'ya vurmaya başladı. Ben rahatsızlandım ve beni kenara oturttular. Bu sırada Fatma Karakuş, 'Bunları götürüp öldürün, kör kuyuya atın, mesuliyet bana ait' diye bağırdı" dedi. Duruşma, Yasin Çapan'ın dinlenmesi için ertelendi.
Anadolu Ajansı
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