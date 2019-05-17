Yıldırım: EYT için Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Katıldığı bir programda atılan 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım emeklilikte yaşa takılanlar için ise "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" dedi
|17 Mayıs 2019 15:23
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu.
Katıldığı bir programda atılan 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi.
Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce 'biraz sabır' dediği hatırlatılan Yıldırım, "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" diye konuştu.
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