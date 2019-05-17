Filmleri aratmayan olayda iki kişi silahla yaralandı

Avcılar'da bir kadının eski eşi ile eski erkek arkadaşı arasındaki silahlı saldırının kendisine yönelik olduğunu düşünen taksi durağı çalışanı namluyu olay yerine gelen sivil polise doğrultunca vuruldu.

Alınan bilgiye göre, L.S, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski erkek arkadaşı M.B. ile Avcılar'da görüşmek için randevulaştı.

M.B'nin kendisine zarar verebileceğini düşünen kadın, randevuya görüşmeye bekçi olan eski kocası Y.S'nin de gelmesini istedi.

Eski eşinin talebini kabul eden Y.S, L.S. ile birlikte Marmara Caddesi'ne gelerek M.B. ile buluştu.

Buradaki görüşme sırasında L.S'nin eski erkek arkadaşı M.B. ile eski eşi Y.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.S, M.B'yi silahla ayağından yaralayarak kaçtı.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan olay yeri yakınındaki taksi durağının çalışanı E.A, husumetli olduğu kişiler tarafından kendisine yönelik saldırı olduğunu düşünerek silahını çıkardı.

Taksi durağı çalışanı E.A, olayı duyarak bölgeye gelen sivil polis memuruna silahla ateş etti. Bunun üzerine polis memuru tarafından silahla vurulan E.A. yaralandı.

Olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan M.B. ile E.A'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.