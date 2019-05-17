2023'te hedef, 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefimizi ortaya koyduk. Bu hedeflere ulaşabilmek için kapsamlı çalışmalar yapmak durumundayız." dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, söz konusu düzenlemeyle yeni konularda tanımlamalar yaptıklarını, turizm işletmesi belgeli işletmeler için yapılan sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, 3 bakanlık kontrolörü yerine iki bakanlık kontrolörünün sınıflandırma yapabilmesinin sağlandığını söyledi.

Amaçlarının, sınıflandırma çalışmalarının hızlandırılması olduğunu vurgulayan Uslu, teklifteki bir başka konunun ise personel lojmanlarını içerdiğini belirterek, sektörün yoğun faaliyet gösterdiği yörelerde nitelikli personel ihtiyacının da had safhada olduğunu bu personelin konaklama koşullarına düzenleme getirmeyi hedeflendiklerini dile getirdi.

Personel konaklama sorununun sektör için ciddi bir sıkıntıya yol açtığını vurgulayan Uslu, "Teklifle turizm alanlarına nitelikli personel lojmanı yapılması noktasında Turizm Bakanlığına bir yetki verilmesini öngörüyoruz." dedi.

Atay Uslu, koruma ve gelişim bölgelerindeki mülkiyetlerin, turizm yatırımlarına tahsisi konusunda da çalışıldığını, bu noktada daha önce ilgili bakanlığın taleplere kısa sürede cevap verme şansının olmadığını, bu süreci kısaltmak adına iki ay içerisinde cevap verilmesi şartı getirildiğini, ilgili bakanlığın tahsise cevap vermemesi halinde olumlu görüş verilmiş sayılacağını dile getirdi.

Uslu, turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili bakanlığın ödenek aktarmasının da teklifle önünün açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Atay Uslu, teklifte sualtı dalış turizmini canlandırmak amacıyla da bazı adımlar atılması noktasında hareket ettiklerini söyledi.

Dünyada bu konuda ciddi bir hareketliliğin bulunduğunu Mısır'daki Sharm El Şeyh bölgesine yaklaşık 7 milyon Avrupalı'nın dalış turizmi için gittiğinin altını çizen Uslu, "Bu anlamda bizim kıyılarımız da hem florasıyla hem faunasıyla çok zengin bölgelerden bir tanesi. Ülkemiz dünyanın önemli batıklarını barındıran önemli bir bölgedir. Özel nitelikli yerleri dalış turizmine açabilirsek dalış turizmini geliştirmiş olacağız. Bu bölgelerin izinli olarak turizme açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye turizminin dünyada ilk 10'da yer aldığını belirtti.

Turizmin, Türk ekonomisi açısından stratejik bir sektör olduğunu dile getiren Alparslan, "Bakanlık olarak ülkemizin turizm gelirlerini; 2018'de 46 milyon ziyaretçi sayısını ve 30 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019 yılı içinde 50 milyon üzerinde turist sayısı ve 35 milyar doların üzerinde turizm gelirine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri elde etmek için hedefleri ortaya koyduklarını söyleyen Alparslan, "Bu hedeflere ulaşabilmek için kapsamlı çalışmalar yapmak durumundayız. Başta ikincil mevzuatlarımızın düzenlenmesi olmak üzere birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapılması da bu çalışmalarımızın bir parçası." ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.