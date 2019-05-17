80 bin nüfuslu ilçenin 88 milyon borcu var
|17 Mayıs 2019 16:28
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Merkezi 80 bin nüfuslu olan büyükşehir yasası ile birlikte köylerle beraber 130 bin nüfusa ulaşan Kozan Belediyesi'nin 88 milyon 453 bin Türk Lirası borcu olması ise vatandaşlarda şaşkınlık yaşattı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Yerel Seçimleri sonrası belediye başkanlığı görevine gelen Saadet Parti'li Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İyi Parti'li Belediye Başkanı Musa Öztürk'ten devir aldığı belediyenin borçlarını afişleterek vatandaşların da bilgilenmesini istedi.
Kozan Belediyesi'nin, banka kredileri, yapılandırma, elektrik, esnaf, SGK, vergi, emek ve teminatlar doğrultusunda 52 milyon 608 bin 629 Türk Lirası borcu bulunurken belediyeye bağlı İmar Limited Şirketi'nin ise 35 milyon 844 bin 371 Türk Lirası borcu olmak üzere toplam 88 milyon 453 bin Türk Lirası borcu bulunuyor.
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