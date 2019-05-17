Mahkumlardan 100. yıl anısına 100 Bandırma Vapuru maketi
|17 Mayıs 2019 16:39
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına tutuklu ve hükümlüler, 100 Bandırma Vapuru maketi yaptı.
İŞKUR İl Müdürlüğü ile İlkadım Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında açılan Model Gemi Yapımı Kursu'na katılan Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumundaki 17 tutuklu ve hükümlü, gemi atölyesinde gerçeğe uygun ölçekli çeşitli ebatlarda Bandırma Vapuru maketleri hazırladı.
Maketler, Bandırma Vapuru Açık Hava Müzesi bahçesinde oluşturulan sergi alanında vatandaşların beğenisine sunuldu.
Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu olarak "100. yıla 100 Bandırma Sergisi" düzenlediklerini söyledi.
Cezaevindeki 17 tutuklu ve hükümlünün kursa katıldığını belirten Kıdıl, "Kurumumuzda kalan tutuklu ve hükümlülerin yaptıkları Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a taşıyan, Milli Mücadelemizin simgesi haline gelen Bandırma Vapuru'nun çeşitli ebatlardaki maketlerini, sizlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından Kıdıl, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Cebeci ve Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan ile cezaevi yetkilileri, serginin açılışını gerçekleştirdi.
Vatandaşların beğenisine sunulan maketler satılarak gelir elde edilecek.
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