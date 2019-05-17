Kahve ikramıyla topladığı kitaplardan kütüphane oluşturuyor
|17 Mayıs 2019 16:55
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kafe sahibi, kahve ihramıyla topladığı kitaplarla bir köy ilkokuluna kütüphane açacak.
Kafe işletmecisi Çetin İpek, "Kitabını Getir Kahve Bedava" kampanyasıyla topladığı kitaplardan, Yenice ilçesi Yortan beldesindeki bir köy ilkokuluna kütüphane oluşturacak.
İpek, AA muhabirine, kitap okumayı çok sevdiğini ve atıl durumdaki kitaplardan çok rahatsız olduğunu söyledi.
Bu eserleri geri kazandırmak için kampanya başlattıklarını aktaran İpek, kitap getirenlere kahve ikramında bulunduklarını belirtti.
Bir ilkokul belirlediklerini ve kampanyaya onları da dahil ettiklerini dile getiren İpek, "Okulumuza kütüphane kurma hedefimiz var. İrtibata geçtik. Mevcut kütüphaneleri atıl durumda, bir aktivitesi kalmıştı. Kafemizde topladığımız kitapları ve masasından rafına kadar her şeyini de tedarik ederek okulumuza hediye edeceğiz. Amacımız atıl durumda olan kitapları değerlendirmek." diye konuştu.
Türkiye'nin her köşesinden kampanyayı duyanların kitap gönderdiğini ve desteklediğini de vurgulayan İpek, "Çok talep oldu. Türkiye'de kitap okuma oranında dünyada 86. sırada. İngiltere ve Fransa'da yüzde 21 olan kitap oranı her geçen gün düşüyor. Amacımız atıl duran kitaplarımızı gençlerle buluşturmak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak. Destek olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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