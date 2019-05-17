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Dolar haftayı 6,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 17 Mayıs 2019 17:05
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Dolar haftayı 6,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0180 6,0190 6,0460 6,0470
Avro 6,7440 6,7450 6,7610 6,7620
Sterlin 7,6810 7,7190 7,6590 7,6980
İsviçre Frangı 5,9430 5,9730 5,9430 5,9730
ANKARA
ABD Doları 5,9900 6,0500 6,0050 6,0650
Avro 6,7000 6,7700 6,7000 6,7700
Sterlin 7,6170 7,7660 7,6240 7,7850
Anadolu Ajansı
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