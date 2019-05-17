Dolar haftayı 6,04 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|17 Mayıs 2019 17:05
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0180
|6,0190
|6,0460
|6,0470
|Avro
|6,7440
|6,7450
|6,7610
|6,7620
|Sterlin
|7,6810
|7,7190
|7,6590
|7,6980
|İsviçre Frangı
|5,9430
|5,9730
|5,9430
|5,9730
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9900
|6,0500
|6,0050
|6,0650
|Avro
|6,7000
|6,7700
|6,7000
|6,7700
|Sterlin
|7,6170
|7,7660
|7,6240
|7,7850
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