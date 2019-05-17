1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'ndan FETÖ iddiaları ile ilgili suç duyurusu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki FETÖ davası kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
 17 Mayıs 2019 17:25
Yazdır
İmamoğlu'ndan FETÖ iddiaları ile ilgili suç duyurusu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırladığı 3 sayfalık suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın duruşmada, kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sözleşmesini hemen feshettiği ve teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydettiği bilgisi verilen dilekçede, "Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken 'Kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı gösteren ifade karşılığında serbest bırakacağı taahhüdünde bulunulduğunu, İmamoğlu'na yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bununla ilgili belgeler bulunduğunu' ifade etmiştir." denildi.

Dilekçede, bu mektuba cevap yazıldığı ve Karaarslan'a, bildiklerini cumhuriyet başsavcılığına bildirmesi gerektiğine yönelik telkinde bulunulduğu aktarılarak, "16 Aralık 2017'de İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanları görevden alınmıştır. Bu durum, o dönemde bir grubun CHP'li belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için organize olarak girişimde bulunmuş olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlendirmiştir." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, baskı gördüğüne yönelik iddiaları dile getiren Erkan Karaarslan'ın ifadesinin alınması, kendisiyle iletişime geçtiğini belirttiği bakanların ve diğer kişilerin kim olduklarının, hangi konuşmaların geçtiği konusunun sorulması, tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak 27 Mart 2019'da ziyarete gidenlerin kim olduklarının tespit edilmesi, Karaarslan'ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan Seyhan'ın ifadesine başvurulması, bu kişiye söz konusu konuşmanın, içeriğinin ve cezaevine hangi gerekçe, hangi makamın izniyle girdiğinin sorulması talep edildi.

- İçişleri Bakanı Soylu da açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddialara ilişkin, "FETÖ'den dolayı bir tutuklunun bir beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı.' diye ifade edip, yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar, Aydın Belediyesi ve CHP'nin İstanbul adayıyla ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini biz düşünüyor idik, ama anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta." değerlendirmesini yapmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli, Samsundaki kutlamalara katılacak
17 Mayıs 2019 17:33		 Adıyaman Suvarlı belediye başkanının mazbatası iptal edildi
17 Mayıs 2019 17:08
'Saadet Partisi ülkemiz siyasetinde özgül ağırlığı yüksek olan bir parti'
17 Mayıs 2019 17:01		 İmamoğlu: Hukukla beraber mücadelemizi de vereceğiz
17 Mayıs 2019 16:36
80 bin nüfuslu ilçenin 88 milyon borcu var
17 Mayıs 2019 16:28		 Bakan Soylu: DEAŞ, Türkiye'de bir hareketlilik içerisinde
17 Mayıs 2019 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
17 Mayıs 2019 15:33		 Meclis Başkanı Şentop'tan eski ve yeni milletvekillerine iftar
17 Mayıs 2019 15:30
Yıldırım: EYT için Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor
17 Mayıs 2019 15:23		 İYİ Parti de 19 Mayıs törenine katılmayacak
17 Mayıs 2019 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:33 - Bahçeli, Samsundaki kutlamalara katılacak17:27 - Çeyrek altın haftayı 406,00 TL'den tamamladı17:25 - İmamoğlu'ndan FETÖ iddiaları ile ilgili suç duyurusu17:15 - Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı17:11 - Cezalı köprü geçişleri affedilecek17:08 - Adıyaman Suvarlı belediye başkanının mazbatası iptal edildi17:05 - Dolar haftayı 6,04 TL'den tamamladı17:01 - 'Saadet Partisi ülkemiz siyasetinde özgül ağırlığı yüksek olan bir parti'16:55 - Kahve ikramıyla topladığı kitaplardan kütüphane oluşturuyor16:53 - FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasında 7 kişiden biri tutuklandı
16:42 - Çiftlik Bank davasında 9 sanığa tahliye16:39 - Mahkumlardan 100. yıl anısına 100 Bandırma Vapuru maketi16:36 - İmamoğlu: Hukukla beraber mücadelemizi de vereceğiz16:35 - Samsun'daki FETÖ soruşturmasında PTT eski müdürüne adli kontrol16:33 - Niğde'de 2 FETÖ firarisi yakalandı16:28 - 80 bin nüfuslu ilçenin 88 milyon borcu var16:26 - Bakan Soylu: DEAŞ, Türkiye'de bir hareketlilik içerisinde16:22 - FETÖ üyesinin evinden para listesinin yer aldığı ajanda çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarı cahil 4
zır cahil 2
yakışıklı değil ama sempatik 4
soğuk içiniz 4
Her gönlün bir şemsi vardır vuslat için zamanını bekler 1
aristokrasinin panzehri 1
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 3
çalış senin de olur 3
Kuzu kulağı 1
caf caf 6
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam