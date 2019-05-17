Çeyrek altın haftayı 406,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 406,00 liradan işlem gördü
|17 Mayıs 2019 17:27
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 249,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 249,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|249,70
|249,90
|249,00
|249,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.646,00
|1.667,00
|1.641,00
|1.662,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|227,70
|231,70
|227,00
|231,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.608,00
|1.628,00
|1.604,00
|1.624,00
|Yarım Ziynet
|804,00
|814,00
|802,00
|812,00
|Çeyrek Ziynet
|402,00
|407,00
|401,00
|406,00
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