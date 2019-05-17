Erkek şiddeti konusunda yardım isteyen kadın cinayet işledi
|17 Mayıs 2019 17:38
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Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 3 çocuk annesi olan ve eşinden boşanan Gülistan K., (38) isimli kadın bir süre önce 35 yaşındaki Aydın Ergül ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikili yaklaşık 3 ay öcne ayrıldı. Sonrasında ise iddialara göre, Ergül güzellik uzmanı olan Gülistan K.'yı rahatsız etmeye devam etti. Genç kadın ise bunun üzerine Ergül hakkında şikayetçi olarak koruma kararı aldırdı.
Koruma kararına aldırmayan Ergül ise bu sabah yine Gülistan K.'nın evine giderek kendisi ile görüşmek istediğini söyledi fakat Gülistan K., buna olumlu yanıt vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç kadın Ergül'ü göğsünden bıçakladı. Olayın ardından komşularının haber vermesi ile kavganın yaşandığı eve polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ergül, öğlen saatlerinde kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, genç kadının iki gün önce Denizli'deki bir televizyon ve gazeteye öldürdüğü Ergül ile ilgili röportaj verdiği ve basın aracılığı ile yardım istediği ortaya çıktı. Gülistan K'nın röportajında Ben yaşantımı, hayatımı, özgürlüğümü tekrar geri istiyorum. Bir an önce bir şeyler yapılmasını talep ediyorum" diyerek yardım istediği öğrenildi.
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