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Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sürü Büyütme Projesi" ile küçükbaş hayvan sayısının 2023 yılında 100 milyona yükselmesinin hedeflendiğini açıkladı
 17 Mayıs 2019 17:41
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Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor.

2016 yılında 41 milyon 300 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 2017 yılında 44 milyon 300 bine yükselirken, 2018 yılında 46 milyon 100 bin oldu.

Bakanlığın verilerine göre 2019 yılında bu sayı 53 milyona ulaştı. 2023 yılında ise "Sürü Büyütme Projesi" ile Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona yükselmesi hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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