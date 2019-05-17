'Emekli ikramiyeleri, asgari ücret zammı kadar artırılmalı'
|17 Mayıs 2019 17:47
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yıllık enflasyon oranının yüzde 20'ye ulaştığı bir durumda ikramiyelerinin de zamanla yok olmaması için yıllık asgari ücrete gelen zam kadar artırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
CHP basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağbaba, sayıları 300 bini bulan emeklinin halen bayram ikramiyesi alamadığını belirtti.
Devletin, vatandaşları arasında eşitsiz uygulamalardan kaçınmasının bir zorunluluk olduğunu, bu nedenle emekli ikramiyesi ödemelerinin, istisnasız tüm emeklilere verilmesi gerektiğini ifade eden Ağbaba şunları kaydetti:
"Ayrıca, emekli aylıklarındaki 2000 öncesi ve 2000 sonrası maaş farklılıklarının uzun süredir intibak yasası ile yapılacak düzenlemeyi beklediği ve halen mağduriyetlerin giderilmediği belirtilmiştir. 2000 sonrası emekli maaşlarının 2000 öncesi emeklilerle karşılaştırılarak maaş kayıplarının tespit edilmesi ve acilen bu haksızlığın giderilmesi gerektiği ve geçmiş yıllara ait farkların da ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir."
- İkramiyeler de artırılmalı
Ağbaba açıklamasında, 20187den itibaren yılda iki kez "bayram ikramiyesi" olarak ödenen 1000 TL tutarın ilerleyen yıllarda hangi oranda artırılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığına dikkati çekerek, "Maaş ve ücretlere her yıl belirli oranlarda artış geldiği, yıllık enflasyon oranının yüzde 20'ye ulaştığı bir durumda ikramiyelerinin de zamanla yok olmaması için yıllık asgari ücrete gelen zam kadar artırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
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