Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Ulusal Meclisinde çarşamba günü kabul edilen ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağının, ülkedeki Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan "ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneği" olduğu ve tasvip edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesinin, özgürlükler alanında ülkenin kaygı verici uygulamalarının son örneği olduğu ifade edildi.

Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen yasa tasarısında Yahudilerin kipası ve Sihlerin patkasının yasaktan muaf tutulduğuna dair bir maddenin yer almasının dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu yasa, Avusturya'da Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Yasanın, kadın veya çocuk haklarının korunmasıyla yakından uzaktan ilişkisi olmadığı, din özgürlüğüne aykırı olduğu, çocukların eğitim özgürlüğüne de bir engel teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasanın kabul edilmesinin entegrasyon çabalarına da bir katkısı olmayacağı açıktır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi ikliminde din özgürlüğüne yapılan bu müdahalenin hem Avusturya'da yaşayan Türk toplumu ve Müslümanları hem de ülkemiz dahil olmak üzere evrensel değerlere inananlar tarafından kabul ve tasvip edilmesi mümkün değildir. İslam ve yabancı düşmanlığının, Avusturya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Müslüman ve Türk toplumu için artık sistematik ve kurumsal bir hal alması düşündürücü ve kaygı vericidir. Avusturya makamlarının ayrımcı bir şekilde dini özgürlüklere müdahale yerine, İslam ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almalarında fayda olacağı düşünülmektedir."

Avusturya'da aşırı sağcı hükümetin ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı koalisyonu oluşturan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçti.

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır." ifadesine yer verilen yasa metninde, yeni düzenlemeye aykırı davranan ailelerin 440 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.