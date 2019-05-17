'Kıdem tazminatı bizim son kalemiz'
|17 Mayıs 2019 17:54
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Kıdem tazminatı bizim son kalemiz, bizim birikmiş emeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi.
Çerkezoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DİSK olarak 52 yıldır işçi sınıfının hem emek hem de demokrasi mücadelesini özgürlük içinde yürüten bir sendika olduklarını söyledi.
Türkiye'de asgari ücret ve biraz üzerinde maaş alanların toplam istihdamın yüzde 70'ini teşkil ettiğini belirten Çerkezoğlu, şöyle devam etti:
"Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanların değil, herkesin yaşam şartlarını belirleyen temel bir parametre. Türkiye'de yıllardır açlık sınırının altında bir asgari ücret reva görülüyor. Bu nedenle biz asgari ücretin belirlenme sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme olarak görürüz."
Çerkezoğlu, bir gazetecinin kıdem tazminatı tartışmalarına yönelik sorusu üzerine, "Kıdem tazminatı bizim son kalemiz, bizim birikmiş emeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İktidarlar geçmişte 45 yıldır değişik dönemlerde kıdem tazminatlarını fona devretmeye çalıştı lakin bizlerin mücadelesiyle geri çekmek zorunda kaldılar. Kıdem tazminatının fona devredilmesi demek bu hakkın gasbedilmesi demektir. İşçi sınıfı kıdem tazminatının ne demek olduğunu bilir. Bizim için en önemli iş güvencesi dayanağıdır. Tüm gücümüzle böyle bir girişim karşımıza gelirse mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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