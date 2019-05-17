1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'CHP adayı kendisini iş başındaymış gibi gösteriyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: (İBB Meclisinin indirim kararları) Kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisidir. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kendisini Meclisin üzerinde gören bir tavırla, sanki 'iş başındaymış gibi' gösterip, yapılan bütün düzenlemeleri kendi hanesine bir telaşla, bir aceleyle yazma hesabının içinde
 17 Mayıs 2019 17:57
Yazdır
'CHP adayı kendisini iş başındaymış gibi gösteriyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin indirim kararlarıyla ilgili, "Kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisidir. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kendisini Meclisin üzerinde gören bir tavırla, sanki 'iş başındaymış gibi' gösterip, yapılan bütün düzenlemeleri kendi hanesine bir telaşla, bir aceleyle yazma hesabının içinde." dedi.

Muş, AA muhabirine, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınan toplu ulaşım ve su fiyatında indirim kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür polemiklere girmek istemediklerini, millete hizmet yolunda yaptıkları işlerle gündeme gelmek istediklerini belirten Mehmet Muş, "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu bir teklif, bir öneri vermiştir ve bu öneri de AK Parti Grubu Meclis üyelerinin desteklemesiyle, onayıyla kabul edilmiştir ve konutlarda yüzde 46'ya varan bir su indirimi yapılmıştır." diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun şu anda bir görevi bulunmadığını dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Kaldı ki bu kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisidir. CHP adayı kendisini Meclisin üzerinde gören bir tavırla, kendisini sanki 'iş başındaymış gibi' gösterip, yapılan bütün düzenlemeleri kendi hanesine bir telaşla, bir aceleyle yazma hesabının içinde. Bunu doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bizim derdimiz bu tartışmalar değil, derdimiz İstanbulluya daha kaliteli daha iyi hizmeti nasıl yaparız? Bunun hesabında olmaktır. İstanbul'da gerçekleşen AK Parti Meclis Grubunun verdiği tekliflerle hem ulaşımdaki indirimler hem de konutlarda yüzde 46'ya varan su indirimleri hayırlı olsun. Düzenlemeyle aynı şekilde iş yerlerinde yüzde 10 indirim de gelmiş olacak."

Kendisinin İstanbul milletvekili olduğunu hatırlatan Mehmet Muş, halkın ihtiyaçlarına yönelik bu düzenlemeleri toplumun olumlu karşıladığını aktardı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin yeni düzenlemelere ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade eden Muş, "Gelecek günlerde de İstanbul'un hayrına olan kararları mutlaka alacaklardır." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akar: FETÖ ile mücadele bitti denilemez
17 Mayıs 2019 18:39		 'AK Parti seçmen kütük verilerine nasıl ulaşmıştır'
17 Mayıs 2019 18:36
Çavuşoğlu: Sondaj yapılan yer Türk kıta sahanlığı
17 Mayıs 2019 18:20		 Türkiye-Rusya Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı
17 Mayıs 2019 18:05
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
17 Mayıs 2019 17:50		 'Emekli ikramiyeleri, asgari ücret zammı kadar artırılmalı'
17 Mayıs 2019 17:47
Bahçeli, Samsundaki kutlamalara katılacak
17 Mayıs 2019 17:33		 İmamoğlu'ndan FETÖ iddiaları ile ilgili suç duyurusu
17 Mayıs 2019 17:25
Adıyaman Suvarlı belediye başkanının mazbatası iptal edildi
17 Mayıs 2019 17:08		 'Saadet Partisi ülkemiz siyasetinde özgül ağırlığı yüksek olan bir parti'
17 Mayıs 2019 17:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Düzce'deki FETÖ davasında 2 sanığa beraat19:04 - İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi18:48 - AYM'den, Uygur kökenli Çin vatandaşının gözaltına ihlal kararı18:39 - Akar: FETÖ ile mücadele bitti denilemez18:36 - 'AK Parti seçmen kütük verilerine nasıl ulaşmıştır'18:28 - AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı18:25 - Giresun'da bir terörist teslim oldu18:22 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Çavuşoğlu: Sondaj yapılan yer Türk kıta sahanlığı18:17 - 'Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık'
18:05 - Türkiye-Rusya Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı17:59 - İstanbul'da sağanak etkili oluyor17:57 - 'CHP adayı kendisini iş başındaymış gibi gösteriyor'17:54 - 'Kıdem tazminatı bizim son kalemiz'17:52 - AA muhabiri Nişancı'ya hakarete 1 gözaltı17:50 - Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi17:47 - 'Emekli ikramiyeleri, asgari ücret zammı kadar artırılmalı'17:41 - Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
Opera'ya katılan Binali Yıldırım'a büyük ayıp
Soylu: İçeriğini söylemiyorum ama ciddi tehdit altındayız
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları
Milli Görüşün duayenlerinden SP'ye büyük tepki
Konya'da eski muhtar 3 kişiyi öldürdü
Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esnemek 1
Alışkanlık,farkındalığın yokluğudur 1
İker casillas 1
gençsiniz bir daha yaparsınız 2
güneş kremi 1
anlam karmaşası 4
kadının kocasını kıskanması 5
caf caf 6
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 1
otogar 1
SON İLANLAR
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kınık Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Nevşehir Nar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam