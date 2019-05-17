İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Kentte etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle hava trafiği aksadı
|17 Mayıs 2019 17:59
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Kentte etkili olan sağanak ve rüzgar, hava trafiğinde kısa süreli gecikmeye neden oldu.
Kentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferler aksadı.
Kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığı görülürken bazı uçakların pisti pas geçtiği öğrenildi.
Havalimanına inecek bazı uçaklar ise çevre meydanlara yönlendirildi.
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