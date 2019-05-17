'Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık'
BDDK Başkanı Akben: "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık.
|17 Mayıs 2019 18:17
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BDDK Başkanı Akben: "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık."
"TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek"
"Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz."
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