Çavuşoğlu: Sondaj yapılan yer Türk kıta sahanlığı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı
|17 Mayıs 2019 18:20
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Çavuşoğlu, BM daimi üyeleri ve AB dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mektubunda, AB'nin üyelik dayanışması altında GKRY'ye verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi
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