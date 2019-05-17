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AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı

Muhabiri arama çalışmalarında suya kapılan askerlerden biri bulundu
 17 Mayıs 2019 18:28
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AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 kurtarma timi görevlisinden biri bulundu. Askere sağlık görevlerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı. Arama çalışmaları sırasında kayıp askerlerden biri bulundu. Kurtarılan askere sağlık görevlerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.
DHA
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